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Ekonomi Michelin, BlackCycle projesiyle döngüsel ekonomiyi destekliyor
Ekonomi

Michelin, BlackCycle projesiyle döngüsel ekonomiyi destekliyor

Proje kapsamında büyük bir döngüsel lastik ekonomisinin oluşturulması ve ömrünü tamamlamış lastiklerden yeni lastiklerin üretilmesi amaçlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:13:19 -
Michelin, BlackCycle projesiyle döngüsel ekonomiyi destekliyor

İSTANBUL (AA) - Michelin tarafından koordine edilen ve Horizon 2020 programıyla desteklenen BlackCycle projesiyle büyük bir döngüsel lastik ekonomisinin oluşturulması hedefleniyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından koordine edilen BlackCycle projesi, beş ülkede Avrupa konsorsiyumuna dönüşen 7 sektörel partner, 5 Araştırma ve Teknoloji Organizasyonu (RTO'lar) ve bir inovasyon grubu ortaklığında sürdürülüyor.

Proje kapsamında büyük bir döngüsel lastik ekonomisinin oluşturulması ve ömrünü tamamlamış lastiklerden yeni lastiklerin üretilmesi amaçlanıyor.

Verilen bilgiye göre, resmi olarak Mayıs 2020'de AB tarafından desteklenen BlackCycle projesi, dünyanın ilk döngüsel süreçlerinin teknik, çevresel ve ekonomik kapasitesini ortaya koyacak olan bir Avrupa kamusal-özel ortaklığı olma özelliği taşıyor.

Konsorsiyum, lastikler için sürdürülebilir ham maddeler üretmek üzere; ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, ham madde seçimi, piroliz2 optimizasyonu, petrol arıtma ve saptama, fırın süreci optimizasyonu ve sürdürülebilir lastik performansı değerlendirmesi gibi özel çözümler geliştirecek.

Horizon 2020 programıyla desteklenen BlackCycle pojesinin, yaklaşık 12 milyon avroluk tahsis edilmiş Avrupa fonu ile yaklaşık 16 milyon avroluk bütçesi bulunurken, proje fonlarının yaklaşık yüzde 35'i KOBİ'lere, yüzde 15'i RTO'lara, yüzde 34'ü personel maliyetlerine ayrıldı.

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