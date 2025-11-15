  • İSTANBUL
Michael Lally, İstanbul'da göreve başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Michael Lally'nin göreve başladığı açıklandı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yeni Başkonsolos Lally'nin video mesajı paylaşıldı.

Video mesajda İstanbul'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Lally, "Kariyerimin büyük bir kısmını ABD ve dünyanın farklı ülkeleri arasındaki ticaret ve iş ilişkilerini güçlendirmeye adadım fakat Türkiye'nin kalbimdeki yeri ayrıdır. Türkiye'yi ilk kez nişanlımla 1997'de ziyaret ettim. Bu güzel ülkenin her köşesini gezdik ve dünyaca ünlü misafirperverliğini deneyimledik. Dolmuşa bindik, hostellerde kaldık ve ilk Türkçe kelimelerimizi öğrendik. Önümüzdeki ay, eşim Lilia ve ben tanışmamızın 30. yıl dönümünü burada, İstanbul'da kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Lally, bir önceki görevinin Ankara'da Ticari İşler Elçi Müsteşarlığı olduğunu belirttiği video mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Türkler ve Amerikalılar doğal iş ortağı konumundadır. Tam da bu yüzden ikili ticaret hacmimiz 40 miyar doları aşmış durumda ve daha da büyüme potansiyeli taşıyor. Bir diplomat ve bir turist olarak, Türkiye'nin içten yüreğini, samimiyetini, şefkatini, enerjisini ve halkının emsalsiz misafirperverliğini çok kez hissetmişimdir. Büyükelçi Barrack'ın (ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack) da belirttiği gibi ABD ve Türkiye uzun yıllardır dost, ortak ve müttefik olmuştur. Benim önceliğim bu temelden hareket etmek, halklar arası ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve işbirliğimizin kapsamını genişletmektir. İstanbul'un zengin tarihi, kültürü ve enerjisi bana hep ilham vermiştir. Buraya dönmüş olmaktan çok memnunum. Önümüzdeki aylarda bu canlı şehri ve Marmara Bölgesi'ni gezmeyi, ortaklarımızla tanışmayı ve birlikte muazzam işler çıkarmamızı sağlayacak fırsatları beraberce yaratmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olmak harika, hoş bulduk."

