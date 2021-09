Michael K. Williams kimdir? Michael K. Williams neden öldü?

Michael K. Williams, New York Brooklyn'deki dairesinde ölü bulundu. Oyuncunun uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Michael K. Williams kimdir?

Michael Kenneth Williams 28 Kasım 1966'da New York'ta dünyaya geldi. Brooklyn'de büyüyen Williams daha sonra George Westinghouse Career and Technical Education High School'a katıldı. Kendisinin DNA analizine göre soyu Sierra Leone'de yaşayan Mende insanlarından gelmektedir. Bazı gençlik sorunlarından sonra New York'ta National Black Theatre'ye kaydoldu. Pek çok dizi ve filmde oynayan oyuncu 6 Eylül 2021'de vefat etti.