  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul’da trafik yine isyan ettirdi
6 Eylül kararları aşılamayı artıracak!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı
Medya Michael K. Williams kimdir? Michael K. Williams neden öldü?
Medya

Michael K. Williams kimdir? Michael K. Williams neden öldü?

ABD'li oyuncu Michael K. Williams 54 yaşında vefat etti. Evinde ölü bulunan oyuncunun kariyeri, ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Michael K. Williams kim?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 08:16:00 -
Michael K. Williams kimdir? Michael K. Williams neden öldü?

Michael K. Williams, New York Brooklyn'deki dairesinde ölü bulundu. Oyuncunun uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Michael K. Williams kimdir?

Michael Kenneth Williams 28 Kasım 1966'da New York'ta dünyaya geldi. Brooklyn'de büyüyen Williams daha sonra George Westinghouse Career and Technical Education High School'a katıldı. Kendisinin DNA analizine göre soyu Sierra Leone'de yaşayan Mende insanlarından gelmektedir. Bazı gençlik sorunlarından sonra New York'ta National Black Theatre'ye kaydoldu. Pek çok dizi ve filmde oynayan oyuncu 6 Eylül 2021'de vefat etti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay