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Michael Essien'den sürpriz imza!

Bir dönem Chelsea, Real Madrid, Milan ve Lyon gibi takımların formasını giyen Ganalı yıldız xMichael Essien'in yeni adresi belli oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 20:54
Michael Essien'den sürpriz imza!

Michael Essien, Azerbaycan ekiplerinden FK Sabail ile anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mayıs 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı. Essien son olarak Mart 2018'de Endonezya ekibi Perib Bandung forması giyiyordu.

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

Başkent Bakü'de bulunan Sabail kulübü üç yıl önce kuruldu ve geçen sezon Azerbaycan Ligi'nde yedinci oldu. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Essien, "Üç hafta önce buradaydım. Kulüple görüşmelerimiz olumlu geçti ve bana projelerini anlattılar. Bunu düşündüm ve beğendim. İlginç ve heyecanlı görünüyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:54
  1. Chelsea
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  3. Milan
  4. Madrid
  5. Panathinaikos
  6. Michael Essien

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