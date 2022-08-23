Bir süredir vatandaşlar poliklinik hizmetleri için randevu bulmakta güçlük çektiklerini ifade ediyor. Randevular konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

MHRS randevu sorunu çözüldü? Beyaz Reform ile randevu sorunu çözülecek mi?

Sağlık Bakanı Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınamadığının belirtilmesi üzerine, "Alacaksınız. Hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun." dedi.

Bazı hekimlerin yurt dışına gidişine yönelik tartışmaların anımsatıldığı Bakan Koca, "Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum." karşılığını verdi.

Sağlık Bakanı Koca, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta Beyaz Reform'un bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz."