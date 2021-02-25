MHRS giriş hastane randevusu al | MHRS aşı randevusu nasıl alabilirim?

Koronavirüs aşı randevu sistemi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Koronavirüs aşı randevusunu almak isteyenler e-Nabız ve MHRS giriş ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Aşılarını henüz olmayanlar randevuların nasıl alınacağını araştırıyor. Covid-19 aşı randevusu aynı zamanda 182 hattı üzerinden de alınabiliyor. İşte MHRS aşı randevusu alma işlemi ve detaylar…

MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

"mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor. Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor. Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor. Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Telefondan aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek. Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Vatandaşlar, Covid-19 risk sıralamasını e-Nabız sitesinden görebilecek. Aşılar 28 gün ara ile 2 doz olarak uygulanacak.