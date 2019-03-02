MHP'li vekilden flaş iddia! 'CHP listesinde HDP/PKK'lı isimler var' MHP Ordu millet vekili Cemal Enginyurt, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın belediye meclis üyesi listelerinde HDP'li üyelere yer verdiğini belirterek "CHP listesinde HDP'li PKK'lı isim yoksa ben milletvekilliğini bırakacağım." dedi.

MHP Ordu millet vekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. HDP'nin CHP'ye destek verdiğini öne süren Enginyurt CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak 'Mansur Yavaş'a buradan sesleniyorum. CHP'nin meclis üyelerini açıklasın. CHP listesinde HDP'li PKK'lı isim yoksa ben milletvekilliğini bırakacağım. Hangisi HDP'li hangisi PKK'lı biz açıklayacağız. Eğer CHP listesinde HDP'li PKK'lı varsa kendisi de istifa edecek mi?' dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.