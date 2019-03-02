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MHP'li vekilden flaş iddia! 'CHP listesinde HDP/PKK'lı isimler var'

MHP Ordu millet vekili Cemal Enginyurt, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın belediye meclis üyesi listelerinde HDP'li üyelere yer verdiğini belirterek "CHP listesinde HDP'li PKK'lı isim yoksa ben milletvekilliğini bırakacağım." dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:44
MHP'li vekilden flaş iddia! 'CHP listesinde HDP/PKK'lı isimler var'

MHP Ordu millet vekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HDP'nin CHP'ye destek verdiğini öne süren Enginyurt CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak 'Mansur Yavaş'a buradan sesleniyorum. CHP'nin meclis üyelerini açıklasın. CHP listesinde HDP'li PKK'lı isim yoksa ben milletvekilliğini bırakacağım. Hangisi HDP'li hangisi PKK'lı biz açıklayacağız. Eğer CHP listesinde HDP'li PKK'lı varsa kendisi de istifa edecek mi?' dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:44
  1. Ankara
  2. MHP Ordu millet vekili Cemal Enginyurt
  3. mansur yavaş
  4. chp HDP

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  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 1 sa önce
    Birde fetöcü adayları ihbar edermisin sayın enginyurt

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