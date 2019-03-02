0553 313 94 23

MHP’li Kocabıyık: Mesele partiler yarışı değil, benim için Narlıdere’yi hak ettiği yere getirme yarışıdır

Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, ilçede seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ederken, Kocabıyık, "Mesele partiler yarışı değil, benim için Narlıdere’yi hak ettiği yere getirme yarışıdır.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:40
MHP’li Kocabıyık: Mesele partiler yarışı değil, benim için Narlıdere’yi hak ettiği yere getirme yarışıdır

Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, ilçede seçim çalışmalarına dur durak bilmeden devam ederken, Kocabıyık, "Mesele partiler yarışı değil, benim için Narlıdere’yi hak ettiği yere getirme yarışıdır. Narlıdere’yi baştan oluşturacağız. 5 yılda yepyeni, herkesin mutlu olduğu, komşuluk ilişkilerinin daha aktif olduğu, esnafın para kazandığı, işsizliğin azaldığı bir Narlıdere için güzel projelerimiz var" dedi.

 

Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, seçim çalışmalarını kentte sürdürüyor. Her gün esnaf ve vatandaşlara ziyaretler yapan Kocabıyık, gittiği yerlerde yoğun ilgi görüyor. ‘Genç Başkan, Genç Narlıdere’ sloganıyla karşılanan Kocabıyık, vatandaşlara projeleri hakkında da bilgi veriyor.

 

MHP’li Kocabıyık, ziyaretlerinde Narlıdere’yi baştan oluşturacaklarını ifade ederek, "5 yılda yepyeni, herkesin mutlu olduğu, komşuluk ilişkilerinin daha aktif olduğu, esnafın para kazandığı, işsizliğin azaldığı bir Narlıdere için güzel projelerimiz var" şeklinde konuştu.



"Mesele partiler yarışı değil, benim için Narlıdere’yi hak ettiği yere getirme yarışıdır"

 

Kocabıyık, projeleri hakkında şunları anlattı:

 

"Jeotermal tesis kurarak, Narlıdere’ye sadece ülke içinden değil, yurt dışından da binlerce turist gelmesini sağlayacağız. Tarihi dokuyu koruyarak tüm eksikleri giderip, Tahtacılar bölgesini baştan aşağı restore edeceğiz. Sahil daha canlı ve insanların rahatça dolaşacağı bir alan olacak. Balıkçı kardeşlerimiz için her türlü donanıma sahip balıkçı marinası yapacağız. Pazar yeri, haftanın 7 günü aktif sosyal yasam alanı olarak faaliyet gösteren bir yapı olarak da kullanılacak şekilde tekrar dizayn edilecek. Ali Onbaşı Deresi, baştan aşağıya yepyeni bir dizayn ile Şirince Kasabası gibi cazibe merkezi haline gelecek. Her yıl Narenciye Festivali yapılacak; Narlıdere’de yapılan her tarım projesini de destekleme söz veriyoruz. Yeni tarım alanlarında çiftçimize ücretsiz eğitimler verilecek. Narlıdere’yi baştan oluşturacağız. 5 yılda yepyeni, herkesin mutlu olduğu, komşuluk ilişkilerinin daha aktif olduğu, esnafın para kazandığı, işsizliğin azaldığı bir Narlıdere için güzel projelerimiz var. İnsanlar adaylığımı duyunca çok seviniyorlar. ‘Genç Başkan, Genç Narlıdere’ diyorlar. Ben yapamayacaklarım için söz vermiyorum, sözlerimin altına imzamı atıyorum. Narlıdere’yi ve insanlarımızı seviyorum, bana güvendiklerini biliyorum. Mesele partiler yarışı değil, benim için Narlıdere’yi hak ettiği yere getirme yarışıdır" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktepe’de soba faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
    1. Sancaktepe’de soba faciası: 2 çocuk..
    2. Ayvacık'ta 3.7 şiddetinde korkutan..
    3. Burdur’da EDS kameraları kurşunlandı
    4. Buldan Ticaret Odası akreditasyon..
    5. Mehmet Akif Alakurt kimdir nerelidir?
    6. Yaşlı adam evinde başından vurulmuş..
    7. Antalya’da gümrük kaçağı 18 bin güneş..
    8. Karda güreş müsabakaları nefes kesti
    9. Muş’ta 5 metrelik karla mücadele..
    10. Muttalip’te Ahmet Ataç coşkusu
    11. Tarihi konaklar, madde bağımlıların..
    12. İzciler topluma hizmet faaliyetleri..
    13. Fatih’te kadınlar önce üretecek sonra..
    14. Polisler, Şehit kızı Elanur Yasdı’yı..
    15. Rostock Havalimanı Antalya’ya talip
    16. Ayvacık’ta teprem
    17. Bakan Yardımcısı Uçarmak’tan..
    18. Özel çocuklara diş bakımı
    19. ASO Başkanı Özdebir: "İşletmelerimizin..
    20. Zeybekci: " Hedefimiz burada 30 bin..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...