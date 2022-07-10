MHP'li Karakaya: İYİ Parti'ye oy verecek kesim rahatsız

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Ankara Milletvekili Arife Düzgün Polat, Kadın Kolları Başkanı Betül Gümrük ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Nuri Anbarkaya, MHP'ye bayram ziyaretinde bulunarak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Necmi Yıldırım ile Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe'den oluşan heyetin bayramını kutladı. MHP'li Karakaya, Türkiye’nin 40 yıldır terörle uğraştığını ve terör yüzünden çok fazla insanını kaybettiğini söyledi. Terörün ekonomik zararlarına da değinen Karakaya, "Bazı yetkililerin verdiği rakamlara göre 2 trilyon dolar terörle mücadelenin ekonomik maliyetinden bahsediliyor. Bırakın bunu çeyreğini alalım; 500 milyar dolar eder. Bugün 500 milyar dolar Türkiye ekonomisinin içerisinde kalmış olsaydı acaba sonuç ne olurdu? HDP ve onların yetkilileri kürsüye çıktıklarında utanmadan arlanmadan köylünün, çiftçinin, esnafın, memurun sıkıntılarından bahsedip, gençlerin işsizliğini öne sürerek, sözüm ona siyaset yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

'6'lı masa'ya ilişkin de değerlendirme yapan MHP'li Karakaya, "Millet ittifakında bir ufuk yok. 6’lı masanın da durumunun ne olacağını göremiyoruz. Sahadan gördüğüm; özellikle CHP’nin HDP ile olan iş birliği, İYİ Parti’ye oy verecek kesimde ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. 'Peki ne olacak' diye sorduğumuzda 'Meral hanım 6’lı masaya iyi bir iyilik yapacak, o yapıdan ayrılacak' şeklinde de çok ciddi söylemler var. Aday bulmadan herhalde başka şeyler olacak gibi" dedi.

AK Parti'li Akyol da "'6'lı masa şu tarihte bir araya gelecek' deniyor ama altında bir şey yok. Sadece bir tek mottoları var; Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek. Hiçbir konuda hiçbir şeyde bir fikir yok, plan yok. Onun için biz sizinle birlikte inşallah, vatandaşımızla el ele, kol kola 2023’te de yükselmekte olan Türkiye uçağının irtifasını daha da yükseklere çıkaracağız" diye konuştu.

MHP'de daha sonra diğer partilerin ziyaretleri gerçekleştirildi.