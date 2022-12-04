MHP'li isimden bomba "enflasyon" çıkışı! "Muhalifler bile artık o rakamı söylüyor" deyip...

Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in sunumuyla ekranlara gelen 'Başkent Kulisi' programına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Karakaya, "Türkiye'ye muhalif olan isimlerin bile artık söylediği, 2023'te enflasyonun yüzde 80'lerden 40'lara düşeceği yönünde. Bu durum ekonomik modelin yansımasıdır" dedi.

Karakaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"İlk zamanlarda ilçe toplantılarına gittiğimiz zamanlarda ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili tedirginlikler vardı ya da öyle bir hava basılıyordu. Vatandaş daha çok gelecekten endişe ediyordu. Bir toplum içerisinde öncelikler dönem dönem değişiklikler oluyor. Şu an bu durum sorun olarak baktığımızda hafifledi.

Hasatın başlamasıya birlikte ürün ve fiyatlarının ona göre gerçekleşmesi ve desteklerin o yönde verilmesi vatandaşı rahatlattı. Dolayısıyla çiftçi kesiminden bu anlamda bir şikayet duydunuz mu. Genel bir memnuniyet tarım kesiminde kesinlikle oluştu.

Birçok alanda asgari ücret konusunda da baktığımızda da şu var; Biz bir pandemi atlattık. Tüm ekonomilerde genel bir artış oldu. Etkileri yansımaları kendi özel şartları farklı olabilir. Tüm dünyada beklenmedik bir anda kapanma oldu. Tedarik zincirinin düzensizliği hala dünyada devam ediyor.

Ekonomide model değişikliği

Bu model işe yaradı. Bu modelin işe yaradığını önümüzdeki aylarda önümüzdeki yıllarda çok daha net bir şekilde anlayacağız. Bu bizim model dediğimiz şey üretimi, ihracatı ve isdihdamı önceleyen bir yapı. Dolayısıyla bu tür model değişiklikleri ne zaman yapılır önemli olayların yaşandığı dönemlerde yapılır.

Aslında pandemi bu tür fırsatlar sundu. Türkiye pandemi dolayısıyla yaşanan ekonomik kırılmalarının arkasından ekonomi modelini faizleri indirerek üretimi artırarak yaptı.

'Sonuç, Türkiye'de artıdır'

Yerli üretimi koruyacak çok fazla argümanınız yok. Faizin düşürülmesi evet kurlarda bir miktar artışa neden oldu. Kurlardaki o artış bir takım engellerle koruyamayacağınız iç üretime ciddi katkı verdi. Muhasebede 'T' hesabı vardır. Bu hesaplarda artılar eksiler biz ona borç-alacak deriz sonuçta bakiyeye bakarız. Bakiye artı mı eksi mi? Kendi içerisinde artıları eksileri olur. Sonuç Türkiye'de artıdır.

'Faizi düşüren Türkiye'de ekonomik büyüme devam etti'

Türkiye'de üretimde ciddi bir artış meydan geldi. İstihdamda bir değişiklik olmadı. Faizi düşüren bir ülke oldunuz. Ne olacaktı kur alıp başını gidecekti ekonomiye zararları olacaktı. ABD ekonomik küçülmeye gitti, faizi düşüren Türkiye'de ekonomik büyüme devam etti.

Faizi indirince her şey batacak bitecekti ama en son faiz indiriminde bile kurlarda bir oynama söz konusu olmadı. Türkiye çoğu ülkeden daha iyi durumda

Türkiye'ye muhalif olan isimlerin bile artık söylediği, 2023'te enflasyonun yüzde 80'lerden 40'lara düşeceği yönünde. Bu durum ekonomik modelin yansımasıdır."