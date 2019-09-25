MHP'li Cemal Enginyurt'tan çok sert sözler! 'Ota b.ka şarkı yazıp gösteri yapanlara...'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma tüm dünyada yine yankı uyandırdı.

2014 yılından günümüze kadar tüm dünyaya "dünya beşten büyüktür" diye seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o anları sosyal medyada birçok siyasetçi tarafından paylaşımları rekorları kırdı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Başkan Erdoğan'ın konuşması üzerinden sözde sanatçılara çok sert çıktı.

Enginyurt, Erdoğan'ın büyük bir ders verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı, BM de muhteşem bir konuşma yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Aylan bebeği Dünyaya yeniden hatırlattı. Ota,boka şarkı yazıp,gösteri yapanlara büyük bir ders verdi. Çocuk ölümlerine ses çıkarmayıp,yeşilcilik oynayanlara kapak olsun" dedi.