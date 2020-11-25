MHP'li Bulut: "Sakarat ve Boğalı yaylaları altın madenciliği için kesinlikle yanlış yer"

TBMM (AA) - MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Erbaa coğrafyası ve özellikle de Sakarat ve Boğalı yaylaları altın madenciliği için kesinlikle ama kesinlikle yanlış yer, yanlış coğrafya ve yanlış koşullardır." dedi.

Bulut, partisinin Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tokat'ın Erbaa ilçesinde siyanürle altın ayrıştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek madencilik faaliyetinin bölge halkını fazlasıyla tedirgin ettiğini söyledi.

Siyanürle altın ayrıştırma faaliyetinin gerçekleştirileceğinin iddia edildiği Sakarat ve Boğalı yaylalarının resmini basın mensuplarına gösteren Bulut, "Burası Türkiye'nin doğa harikası koruma altındaki yaylalarından bir tanesi ve bağlandığı Erbaa Ovası'yla birlikte Türkiye'nin koruma altındaki en önemli tarımsal havzalarından birisi." dedi.

Kendilerinin madenciliğe ve altın madenciliğine her koşulda ve her zaman karşı çıkanlardan olmadıklarını vurgulayan Bulut, "Karşı çıktığımız husus; yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış koşullarda altın çıkarma faaliyetidir. Erbaa coğrafyası ve özellikle de Sakarat ve Boğalı yaylaları altın madenciliği için kesinlikle ama kesinlikle yanlış yer, yanlış coğrafya ve yanlış koşullardır." diye konuştu.

Erbaa'nın bir başka yönüyle de bu çalışma için asla doğru yer olmadığını dile getiren Bulut, Erbaa'nın birinci derece deprem kuşağında olduğunu, 1939 depreminin Erzincan ve Erbaa hattında gerçekleştiğini, Erbaa'nın bu depremde tamamen haritadan silindiğini ve bugün Erbaa olarak bilinen ilçenin deprem sonrasında farklı bir konumda yeniden inşa edilen ilçe olduğunu söyledi.

Bu konunun istismara kapalı bir mesele olduğunu dile getiren Bulut, "Bu mesele, demokratik yollarla hukuk düzeninin imkan verdiği ölçüde Erbaa'lı hemşerilerimizin halisane niyet, gayret ve kaygılarını devlete aktarma meselesidir. Dolayısıyla, Erbaalının mayasını, karakterini, vatanseverliğini bilmeyen insanların kendi ideolojik sapkınlıkları için Erbaa'nın bu hassasiyetini ve meselesini istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

- "Mersin, turizm konusunda daha fazla yatırım almalıdır"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, seçim bölgesi olan Mersin'in, Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu belirterek, "Deniz, kültür, doğa ve yayla turizmi gibi çok yönlü turistik faaliyetlerin yapıldığı Mersin'imizin turizm noktasında istenilen seviyelere taşınması, turizm ile anılması ve turizm şehri olarak adlandırılması için turizm ile alakalı bütünlükçü ve sürdürülebilir bir eylem planı hazırlanmalı. Şehrimizin cazibe merkezi haline getirilmesi adına tanıtıcı faaliyetler yapılmalı." diye konuştu.

Mersin'in turizm konusunda daha fazla yatırım alması gerektiğini vurgulayan Kılavuz, Mersin gibi güneşli gün sayısının fazla olduğu bir şehirde güneş enerjisinin yaygınlaştırılması ve yerel rüzgar sanayisinin desteklenmesinin kente ve doğaya önemli katkılar sunacağını söyledi.

Mersin'in Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden birisi olduğunu belirten Kılavuz, "Tarımda elektrik ve mazot kullanımından vergi alınmaması ve üreticilerimizin kullandığı elektriğin uygun fiyatlara verilmesinin sağlanması Türk tarımına ve üreticilerimize büyük katkılar sunacaktır." ifadesini kullandı.

Kılavuz, Mersin'de yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini anlattı.

- "Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir"

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hükümet ve tüm sağlık çalışanlarının şeffaf, doğru, titiz yönetimiyle kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, MHP olarak ilk günden beri Bilim Kurulunun önerilerini ve Sağlık Bakanlığının çalışmalarını desteklediklerini, önemsediklerini ve inandıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasında Gaziantep'te Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çektiğini kaydeden Taşdoğan, kendilerinin de bunu gözlemlediklerini söyledi. Şehitkamil Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Hüseyin Süyür'ün bu tedavileri düzenlerken hastalandığını ve hayatını kaybettiğini belirten Taşdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.

Kovid-19'un uluslararası bir salgın ve pandemi olduğunu hatırlatan Taşdoğan, "Dolayısıyla bu hastalığın henüz bir tedavisi bulunmadığından en iyi tedavi, tedbirlerdir. Bu tedbirleri ilk günden beri hem Bilim Kurulu hem Sağlık Bakanlığının yetkilileri ve her akşam Sayın Sağlık Bakanımız hatırlatmaktadır. 'Bana bir şey olmaz' diye bir kural yoktur. Hepimize bulaşıyor. Lütfen tedbiri bırakmayalım. Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Lütfen tedbirlere sıkı sıkı uymaya devam edelim." diye konuştu.



