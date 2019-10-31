MHP’li Akçay TBMM'de konuştu... 'ABD tehditlerinin sinek vızıltısı kadar değeri yok'

ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı ve Türkiye’ye yönelik yaptırımları içeren teklifleri “Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı'ndaki haklı, hukuki, meşru ve başarılı tutum ve operasyonlarını hazmedemeyenlerin tehdit ve yaptırımlarla sahneye çıkma gayreti” olarak değerlendiren Akçay iki teklifin birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini, ABD’nin bu tekliflerle Türkiye’den intikam alma ve Türkiye’yi tehdit etme amacı taşıdığını söyledi.

Temsilciler Meclisinde kabul edilen sözde Ermeni soykırımına ilişkin tasarıyı “aciz ABD siyasetinin bir girişimi” olarak tanımlayan Akçay “Türkiye'nin sözde Ermeni meselesine ilişkin görüş ve tutumları bütün dünyaca bilinmektedir. Mesele tarihî bir meseledir. Biz tüm arşivlerimizi açarak tarihçileri görevi davet ettik. Türkiye'yi tarihî olaylarla karalamaya çalışanlar, tarihin önünde mahkûm ve mahcup olacaklardır. Ancak bu girişimlerin ABD'den gelmesi daha da trajiktir. 70 milyondan fazla Kızılderili yerli halkı katleden, 35 milyondan fazla Afrikalı insanın kanına giren, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'de yaşayan Japonları temerküz kamplarına hapsedip Hiroşima ve Nagazaki'de atom bombalarıyla yüz binlerce insanı kitleler hâlinde katleden; Nikaragua'dan İran'a, Latin Amerika'dan Asya'ya birçok ülkede kanlı darbeler tezgâhlayan kısa, kirli ve kanlı tarih sahibi bir ülkenin Temsilciler Meclisi tarihî ve insani olaylarla alakalı konuşmaya hiç hakkı olmayan bir Meclistir” dedi.

“Bütüncül ve karma saldırılarla karşı karşıyayız”

MHP’li Akçay konuşmasına şöyle devam etti: “Bu gelişmelerin gösterdiği bir gerçek var ki ABD, devlet aklının düştüğü zavallı durumu gözler önüne sermektedir. Türkiye'yi sözüm ona tehdit etmek amacıyla tarihî ve hukuki dayanağı bulunmayan, asılsız ve iftira niteliğinde iddialar gündeme getirilmektedir. Her ne kadar bu saldırıların bir hükmü yoksa da dikkat etmemiz gereken ülkemizin bütüncül ve karma saldırılarla karşı karşıya olduğudur. Bunlara karşı Türk kamuoyunun tek bir ses olarak cevap vermesi önem arz etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bugün gösterdiğimiz ortak tavır dünyaya net bir cevap olacaktır. Bu kararlı sesin, bu kürsüden yedi düvele ilanı için Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak ülkemize yönelik bir küstahlığı reddediyoruz.”