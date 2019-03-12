0553 313 94 23

MHP’li aday, AK Parti adayına destek için çekildi

Uşak’ın Banaz ilçesinde MHP’li Belediye Başkan adayı, genel merkez onayı ile AK Parti’li Belediye Başkan adayı Zafer Arpacı’ya destek için adaylıktan çekildi.

12 Mart 2019 Salı 14:29
MHP’li aday, AK Parti adayına destek için çekildi

Uşak’ın Banaz ilçesinde MHP’li Belediye Başkan adayı, genel merkez onayı ile AK Parti’li Belediye Başkan adayı Zafer Arpacı’ya destek için adaylıktan çekildi.

 

Her iki partinin kadın kollarının ortak düzenlediği toplantıya katılan AK Parti Banaz Belediye Başkanı ve adayı Zafer Arpacı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıda konuşan Arpacı, "Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yapılan toplantıdan dolayı katılanlara minnettarım. Emine Bulut’a ve Milliyetçi Hareket Partisine verdikleri güçlü destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

MHP Belediye Başkan Adayı iken AK Parti Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı’ya desteğini açıklayarak genel merkez onayı ile adaylıktan çekilen Emine Bulut ise, ilçenin gelişimi için yapılan yatırımların devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler ilçemiz ve ülkemiz için çok önemli. Kişisel olarak ve parti olarak belediye başkanlığı seçimlerinde Zafer Arpacı’ya sonuna kadar destek olacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:29
  1. Uşak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erol Bulut’tan kadro dışı açıklaması
    1. Erol Bulut’tan kadro dışı açıklaması
    2. "Koyunculukta sürü büyütme projesi..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza..
    4. Büyükşehir’in CBS uygulamaları
    5. Cumhur İttifakına davul zurnalı..
    6. Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    7. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    8. Sigarayla girdiği markette uyarılınca,..
    9. Öğrencilerden İstiklal Marşı’na..
    10. Görülmemiş olay! ABD'li konsolosluk..
    11. Kozalar oyunuyla büyülediler
    12. TDV KAGEM’İslam, Kadın ve Hayat’..
    13. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
    14. Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen..
    15. İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi..
    16. Fatsa’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
    17. Marmaris’te kahvenin hatırı da değeri..
    18. Okullararası Spor Tırmanışı..
    19. Antalya’da şüpheli ölüm
    20. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    21. Kardeşlik turnuvasında “birliktelik”..
    22. Hilmi Güler: “31 Mart’ta zafer Cumhur..
    23. Trabzonspor'dan flaş Sosa kararı!..
    24. Bingöl’de boş benzin tankı patladı: 1..
    25. ’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede..
    26. Bakan Kurum, Fransa'da fuar açılışına..
    27. UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik
    28. Gürşat Kale mahalle istişare..
    29. Mehmet Akif Ersoy anıldı
    30. İstiklal Marşı'nı okuyan Japon öğrenci..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü