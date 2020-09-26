MHP'den tepki: Derdiniz ne sizin?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MHP İl Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Yönter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihsel, imanlı, pazarlıksız, fedakar birlik ve beraberliğinin geleceğin Türk asırlarının şimdiden güvencesi olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Türkiye'nin özellikle son 8 senede çok büyük hain planlar ile bölünmek istendiğini bildirdi.

Yönter, Gezi isyanını, 6-7-8 Ekim olaylarını, Kobani olaylarını, Hendek olayları ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin art arda planlanan hainlikler olduğunu vurgulayarak, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini, yüzlerce kamu binasının yıkıldığını, tüm bu olayların hep art arda geldiğini söyledi.

Bütün hainlerin iş birliği yaptığını kaydeden Yönter, Güneydoğu'da terör örgtüleri FETÖ ve PKK'nın iş birliği yaptığını, teröristlerle ittifak yapıldığını, Hendek teröründe 793 vatan evladının kaybedildiğini ifade ederek, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin tarihsel, imanlı, pazarlıksız, fedakar birlik ve beraberliğinin geleceğin Türk asırlarının şimdiden güvencesi olduğunu kaydetti.

Türk Tabipler Birliğine tepki: derdiniz ne sizin?

Türk Tabipleri Birliğine (TTB) de tepki gösteren MHP'li Yönter, Bahçeli'nin, vatandaş ve tarih ne diyorsa onu söylediğini ifade etti. Nerede bir ihanet varsa TTB'nin kıyısında köşesinde yanı başında olduğunu belirten Yönter, TTB'ye dertlerinin ne olduğunu sordu.

Yönter, bu zillet cephesinin kendilerinden kurtulsa bile vicdan azabından, bundan kurtulsalar, tarihin azabından, tarihin azabından kurtulsalar bile Allah'ın gazabından kurtulamayacaklarını ifade etti.

Yapılan kongreye Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve yönetim kurulu üyeleri, parti temsilcileri ile vatandaşlar iştirak etti.