MHP'den seçimlerle ilgili kritik açıklama: Meclis'e girebilir, dua edelim

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden milletvekili seçilen MHP’li Baki Ersoy, “3 milletvekilimizde gelebilir, dua edelim” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden milletvekili seçildi. Parti önünde partililere seslenen Ersoy, gönülleri rahat bir şekilde vatandaşların karşısına çıktıklarını söyleyerek, “Çok çalışarak bu saati bekledik. Allah’a şükürler olsun vicdanımız ve gönlümüz rahat bir şekilde de karşınıza çıktık. Milliyetçi ülkücü hareket, Allah’a şükürler olsun bütün kademeleriyle üzerine düşeni bu şehirde yapmıştır. Bizi destekleyen tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Daha seçim sonuçları tamamlanmadı. Zannediyorum yüzde 85 oranında açılan sandığa göre bir oran söz konusu. 3 milletvekilimizde gelebilir, dua edelim. MHP listeler açıklandığı günden beri bütün teşkilatlarıyla saha da en organize çalışan parti olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seçim sonuçları vatanımıza, milletimize ve şehrimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.