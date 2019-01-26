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MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'dan İYİ Parti kararı

Disiplin kurulu kararıyla MHP'den ihraç edilen sonra Samsun milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'nin adaylık teklifini kabul etmedi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:55
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'dan İYİ Parti kararı

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'den gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı tekliflerine olumsuz cevap verdi.

Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan Usta, şunları söyledi:

Hayatım boyunca içinde olmaktan şeref duyduğum ülkücü hareketin tabii siyasi mecrası olan MHP’de, ülkücülerin de vicdanını inciten ve gerekçesini hala anlayamadığım bir kararla, siyaset yapma imkanı elimden alındı. Ancak bu karar ülkücü kimliğimi ve yaşantımı elimden alamayacak. Bu süreçte adalet duygusuna, ahlak ve izanına hep güvendiğim Samsunlu hemşehrilerimin ve her şehirden tanıdığım tanımadığım ülküdaşlarımın yanımda olması, hakkı tutup kaldıran bu necip millete mensup olmaktan bir kez daha gurur duymama neden oldu. Ayrıca diğer siyasi parti temsilcilerinden de nazik davetler aldım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak yaptığım istişareler ve değerlendirmeler sonucunda başka bir siyasi partide bulunmamaya karar verdim ve bunu da davet eden değerli siyasi parti temsilcilerine ilettim. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmamı arzu eden çok değerli dostlarımın ve sevenlerimin beni anlamalarını istirham ediyorum. Onların bu taleplerine olumlu cevap veremediğim için özür diliyorum. Bana yaşatılanlar içimi acıtsa da mağdur etse de bu zamana kadar yaptıklarımın arkasındayım. Çünkü niyetimden ve amacımdan eminim. Bu akıl ve vicdan bende olduğu sürece de hak bildiğim yoldan gitmeye devam edeceğim. Mevcut siyasi duruşumu devam ettirerek ve her türlü imkanı değerlendirerek Samsun’a ve milletimize hizmete devam edeceğim. Samsunlu hemşehrilerimin, ülküdaşlarımın ve büyük Türk milletininin bilgilerine hürmetlerimle arz ederim.

İYİ Parti'den açıklama geldi

Öte yandan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da Erhan Usta defterini kapadıklarını, pazartesi veya salı günü Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıklayacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:55
  1. Samsun
  2. Erhan Usta
  3. İYİ Parti

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  • Elif Elif 25 dk önce
    Bir Samsunlu olarak ellerini oğuşturarak Erhan Bey in iyi partiden aday olmasını bekleyenlere fırsat vermedigi icin kendisini tebrik ediyorum.Boyle ilkeli durursa onun da değerini bu millet verecektir.
  • Temel KılıçTemel Kılıç1 sa önce
    Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'nın MHP den ihrâc gerekçesini bilmemekle berâber,İyi Parti'den gelen teklîfe redd cevâbını verebilmiş olmasını olumlu karşılamamayı da nankörlük ola rak görürüm.Bu,kimlikli ve şahsiyetli dik duruşdur.Yine,onun karârgâhı MHP olmalıdır vesselâm.

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