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MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, İYİ Parti’ye mi geçiyor?

Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle MHP'den ihraç edilen Samsun milletvekili Erhan Usta'nın, İYİ Parti'ye geçeceği iddia edildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:36
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta, İYİ Parti’ye mi geçiyor?

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle partiden ihraç etti. Erhan Usta, Cumhur İttifakını zedeleyici açıklamaları nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

MHP'nin Meclis'te sandalye sayısı düştü

Bu ihraç sonrası MHP'nin TBMM'de bulunan sandalye sayısı 50'den 49'a düştü.

Ne olmuştu?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söylemişti. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere "MHP'nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler" diye yanıt vermişti.

"Partimin hukukunu korumaya çalıştım"

Bu gelişmelerin ardından MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alınmış Samsun Milletvekili Erhan Usta da Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu´na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, kararı "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım" diye değerlendirmişti.

Erhan Usta, İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı mı olacak?

Erhan Usta'nın İyi Parti ile dirsek temasında olduğu öne sürüldü. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın İyi Parti’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:36
  1. Erhan Usta
  2. İYİ Parti
  3. Samsun Büyükşehir Belediyesi
  4. MHP
  5. Taner Tekin
  6. Cumhur İttifakı

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