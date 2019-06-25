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MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'nin S-400 hava savunma sisteminin yanında S-500 sistemi içinde harekete geçmesi gerektiğini belirterek "Bunun bir bedeli olacaksa bunun ödenmesi de göze alınmalı" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 15:47
MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının yanında ortak S-500 üretim projesinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, milli uçak üretilmesi projesine de hız verilmesini istedi.

MHP'li Yalçın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve temmuz ayında geleceği açıklanan S-400 füze savunma sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Meselenin Rusya'dan güvenlik gerekçeleriyle füze alınmasından ibaret olmadığının altını çizen Yalçın, "S-400 krizinin arkasında koca bir bağımsızlık davası yatıyor. Türkiye bölgesinde ve dünyada etkin ve güçlü bir devlet olarak yükselmeye, ekonomik ve askeri anlamda da giderek kendine yeter ve bağımsız hale gelmeye başlayalı beri, dünyaya nizam vermeye hevesli küresel aktörler yolunu kesmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Yalçın, ABD başta olmak üzere Batılı dostlarının Türkiye'yi uydu ülke konumunda görmeye alıştığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İkili ilişkilerde de öteden beri asimetrik bir seyir takip etmeyi yeğliyorlar. Bu yüzden S400 sorununu büyütüp diğer krizlerle eklemlemek suretiyle Türkiye üzerinde baskı unsuru haline getirerek bağımsızlık yanlısı meşru bir hükümeti yıkmak, kendilerine muti bir yönetimi iktidara taşımak istiyorlar."

"Türkiye S-400 konusunda yerden göğe kadar haklı"

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına işaret eden Yalçın, "Türkiye bütün dünya ülkeleriyle eşit ilişki istiyor. Gerek bölgesel ve gerekse uluslararası alanda bağımsız politikalarla kendi çıkarlarını korumaya, kendi güvenliğini garanti altına almaya çalışıyor. Buna karşılık bizi NATO ve BM gibi uluslararası kuruluşlar üzerinden tedip ve kontrol etmeyi itiyat haline getiren küresel güçlerse Türkiye'ye biçtikleri rolün dışına çıkılmasını istemiyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Yalçın, Türkiye haritasına kuşbakışı göz atıldığında dört bir yanın küresel aktörlerin silahları, askeri güçleri tarafından çepeçevre kuşatıldığının görüldüğünü vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de emperyalist ülkelerin savaş gemileri cirit atıyor. Ege Adaları'na konuşlanan İsrail füzelerinin hedefinde Türkiye var. Güneyimizde Koalisyon güçleri Türkiye'nin güvenliğini pervasızca tehdit ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı büyük bir cüretkarlık ve küstahlıkla 'Türkiye Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını durdursun' diyebiliyor. Bütün bunlar gösteriyor ki Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesmek ve kendi güvenliğini sağlamak için caydırıcı bir adım olan S-400 alımı konusunda yerden göğe kadar haklı. ABD'nin S-400 ve F-35'ler üzerinden çıkardığı kuş kovalamaya benzer kuru gürültü de bunun apaçık göstergesi."

'Bedeli olacaksa göze alınmalı'

"Türkiye asla bu yoldan geri dönmemeli ve kararlılığını sürdürmeli. S-400'ler alınmakla kalınmamalı, Rusya ile ortak S-500 üretme projesi bir an önce hayata geçirilmeli" diyen Yalçın, milli uçak üretilmesi projesine de hız verilmesini istedi.

Yalçın, Türkiye'nin uluslararası alanda haklılığını savunmak için kararlı ve sabırlı bir diplomasi yürütmesi ve kendi tezleri konusunda hür dünyayı ikna etmek için çaba göstermesi gerektiğini belirterek, "Bunun bir bedeli olacaksa bunun ödenmesi de göze alınmalı. Çünkü Türkiye'nin bekası, güçlü ama bağımsız bir devlet olarak kalınabilmesine bağlı" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:47
  1. Semih Yalçın
  2. MHP

YORUM YAZ

  • sabuhasabuha4 dk önce
    nasılsa halk ödeyecek ..mhp liler akp yi tuzağa itiyo..ekonomi darmadaaan ..iş yok zaten piyasada .mhp ne yapmak istiyor halkı perişan ettiler zaten ..durup dururken nato üyesi ülke bi anda savunma durumumuz meğerse berbat durumdaymış..da o zaman bu askerler neden terhis ediliyor ..askerlik kısaltılıyor..6 milyon suriyeli tehdit değilmi ülke için ..mhp kendi ikbali için akp yide darmadaaan ediyor halkıda ..akpbu mhp illetinden acil kurtulmalı...ülke için halk için kurtulmalı ..ülkücü camiayı Meral Hanım ve ekibi çok iyi bir şekilde temsil wediyor..meral hanıma destek olunmalı ..akp yola çıkmak istiyorsa meral hanıma destek olsun..eraber çok işler başarırlar halkada sahip çıkılarak..
  • ihsanihsan9 dk önce
    ver gazı bakalım... istanbulda neden mhp akp adayına destek vermedi önce onu açıklayın. sizin derdiniz içerden akp yi bitirmek.akpliler de anlamıyor bir türlü..
  • CemCem12 dk önce
    Bütün ricali devlet ki çoğu adı sanı partisi kimliği ne olursa olsun, hepsi ulusalcı avrasyacı ergenekoncudur. Memleketi rusyanın kucağına oturtma konusunda kararlılar
  • CemCem12 dk önce
    Bütün ricali devlet ki çoğu adı sanı partisi kimliği ne olursa olsun, hepsi ulusalcı avrasyacı ergenekoncudur. Memleketi rusyanın kucağına oturtma konusunda kararlılar

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