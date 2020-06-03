MHP'den CHP'li Engin Altay'a olay sözler

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, teröristlerle bekçileri aynı kefeye koyarak provokasyona kalkışıp büyük bir skandala imza atan CHP'li Engin Altay'a sert çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Akçay, şunları kaydetti:

"Afrin'de 12 Mehmetçiğimizin şehit olduğu gün HDP kongresine katılıp Atatürkçülere "it sürüsü" diyenlerle yan yana oturup “Afrin direnişine selam olsun.” sloganı atan hainleri izleyen CHP’li Engin Altay, terör destekçisi Yeni CHP’nin temsilcisidir.

Teröristlere her türlü toleransı gösteren CHP ve sözcüleri konu Türk Milletinin birlik ve bütünlüğü, Türkiye’nin bekası olunca Cumhur İttifakına, Milli bekanın kalesi Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Liderimize hadsizce saldırmaktadır.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Milletvekili seçimlerinin zamanında, Haziran 2023’te yapılacağını, Türkiye’yi erken seçime sürüklemek için sanal gündem oluşturulmaya çalışıldığını, erken seçim söyleminin ayıplı bir tuzak, kirli bir tertip ve tezgâh olduğunu ifade etmiştir.

Liderimiz eski sistemin tıkanması nedeniyle 3 Kasım 2002, 7 Haziran 2015 ve 24 Haziran 2018’te seçim çağrısında bulunmuştur. CHP sözcüsü, Sayın Genel Başkanımızın erken seçim isteyerek Türkiye’ye ayıplı bir tuzak kurduğunu iddia etme gafletinde bulunmaktadır.

MHP ve lideri Sayın Devlet Bahçeli Türk siyasetinde milli ve ilkeli duruşun temsilcisidir. Liderimiz ayıplı tuzak kurmaz, Türk Milletine kurulan tuzakları bozar. Yüzünü Kandil’e dönüp, sırtını Pensilvanya’ya dayayan CHP yönetimi bu duruşu anlayamaz.

Partimize ve Liderimize hakarette sınır tanımayan CHP’li Altay, “Sayın Bahçeli CHP’ye hakaret ve iftira dili ile saldırıyor, biz olabildiğince nazik yanıt vermeye çalışıyoruz.” diyor, ancak ardından ağır hakaretlerini sıralıyor.

CHP sözcüsü bizi yanlış anlamış! Liderimiz ve biz CHP’ye hakaret etmiyor, iftira atmıyoruz. CHP ile HDP, Kandil ve FETÖ arasındaki işbirliğini gözler önüne seriyoruz. Muhalefet maskesiyle Türkiye’nin milli meselelerine karşı çıkan Yeni CHP’yi Türk Milletine şikayet ediyoruz.

Ne büyük tesadüftür ki, Çarşı ve Mahalle Bekçileriyle ilgili kanunun görüşmeleri öncesinde CHP, HDP, İP, Kandil ve FETÖ ile bunların medyadaki uzantıları tarafından yalan yanlış bilgi ve görüntülerle polislerimiz ve bekçilerimize yönelik linç kampanyası başlatılmıştır.

Türk Ordusunu işgalci olarak gören, Mehmetçiğimize lejyoner diyen CHP’li Engin Altay, TBMM’de yaptığı konuşmada toplumda güvenlik kaygısı olduğunu ancak bunun terör örgütleri, gaspçılar veya mafyadan değil polis ve bekçilerden kaynaklandığını söylemiştir.

CHP, polis ve bekçilerin insanlara şiddet uyguladığını, yumruk attığını, cop salladığını söyleyerek vatandaşlarımızı ABD’deki gibi sokaklara dökerek kriz ve kaos ortamı oluşturmaya çalışmaktadır?

Kılıçdaroğlu başka partilere milletvekili kiralayabileceklerini söylerken İP’e kiralanan 15 CHP’li milletvekiliyle basın toplantısı düzenleyen CHP sözcüsü, şimdi de milletvekillerinin seçildiği partide devam etmesini savunarak Karakolda doğru söylerken mahkemede şaşmaktadır!

CHP sözcüsü, CHP gibi dönüşen ve manşetten yalan haber yapma konusunda sınır tanımayan yandaş bir gazeteye gönderilen tekzip ve düzeltmelerle ilgili olarak basına baskı yapıldığını, televizyonlara sansür uygulandığını söylemektedir.

CHP aleyhine haber yapan medyayı hedef gösteren, güdümüne alamadığı televizyon kanalına MYK kararıyla boykot uygulayan, bu kanala çıkanları tehdit ve ihraç eden CHP hangi yüzle basın ve ifade özgürlüğünden bahsetmektedir?

Dünya Sağlık Örgütü ve tüm dünya Türkiye’nin covid-19 ile mücadelesinden övgüyle bahsederken Türkiye’yi yurtdışına kötüleyen, covid-19 ile mücadeleyi baltalamaya çalışan CHP, 14 gün evde karantinayı savunurken şimdi de yeni normal hayat erken başladı demektedir.

CHP’li Altay 21 Aralık 2017’te TBMM’de “Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu arkadaşım.” diyerek CHP’nin marazi muhalefet anlayışını açıkça itiraf etmiştir."