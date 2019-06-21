MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bebek katili Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik çağrısına tepki göstererek 'Bebek katili tarafsız olsa ne yazar, olmasa ne yazar' dedi.21 Haziran 2019 Cuma 15:12
Terörşstbaşı Abdullah Öcalan’ın Kürt seçmene ‘tarafsız kalın’ çağrısının ardından siyasette peş peşe açıklamalar devam ediyor.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından “Apo denilen bebek katili tarafsız olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Vatan haini Katilin, himmetine muhtaç olmayı Allah nasip etmesin. 45 gündür çalışan MHP li canları ve Ülkücü gençleri, kimse yok sayamaz. Seçim kazanılacaksa, AK Parti ve MHP lilerin candan çalışmalarıyla olacaktır” mesajını paylaştı.
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