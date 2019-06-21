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MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bebek katili Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik çağrısına tepki göstererek 'Bebek katili tarafsız olsa ne yazar, olmasa ne yazar' dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:12
MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!

Terörşstbaşı Abdullah Öcalan’ın Kürt seçmene ‘tarafsız kalın’ çağrısının ardından siyasette peş peşe açıklamalar devam ediyor.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından “Apo denilen bebek katili tarafsız olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Vatan haini Katilin, himmetine muhtaç olmayı Allah nasip etmesin. 45 gündür çalışan MHP li canları ve Ülkücü gençleri, kimse yok sayamaz. Seçim kazanılacaksa, AK Parti ve MHP lilerin candan çalışmalarıyla olacaktır” mesajını paylaştı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:12
  1. Ordu
  2. Cemal Enginyurt
  3. Abdullah Öcalan

YORUM YAZ

  • BilmemkiBilmemki24 dk önce
    Önününde gelene terörist diyenlerin, terörist başından himmet dinlenmesi gelinen noktayı gösteriyor.
  • sukrusukru29 dk önce
    İşte fark bu.Apo iti destek açıklaması yapmadı,sadece itlerine tarafsız kalın dedi.Cevabınıda aldı.Öte yandan kandilden pkk,itleri,pensilvanyadan fetö köpekleri canhıraş Ekrem müdafaya destek çağrıları yapıyor ama ekremden tık yok.Hatta banane kardeşim beni destekliyorlarsa diyebiliyor.Sende bir puştluk olmasa düşman seni desteklermi.
  • galipgalip32 dk önce
    BAŞLK MHP Lİ MİLLETVEKİLİNDEN OLACAK
  • Adanalı.Adanalı.35 dk önce
    Doğru söze ne hacet doğru demiş.
  • KAMİLKAMİL36 dk önce
    Cemal bey içinize siniyor mu bebek katilinden medet ummak?MHP niye "bi dakka o kadar da uzun boylu değil" deyip kırmızı çizgisini göstermiyor?Bu konuda MHP'nin ne kadar hassas olduğu bilindiğine göre, demek ki MHP'yi gözden çıkarmış bunlar. Zaten kenarda köşede "bunların bi faydası olmadı" deyip duruyorlardı.
  • AliAli39 dk önce
    Adamsın

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