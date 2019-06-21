MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması! MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bebek katili Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik çağrısına tepki göstererek 'Bebek katili tarafsız olsa ne yazar, olmasa ne yazar' dedi.

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