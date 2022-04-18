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Siyaset MHP'de bir istifa daha! Peş peşe haberler geliyor
Siyaset

MHP'de bir istifa daha! Peş peşe haberler geliyor

MHP Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Faruk Kökcür, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un disiplin kuruluna sevk edilip sonrasında istifa etmesine destek verdi. Kökcür, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 10:20:00 -
MHP'de bir istifa daha! Peş peşe haberler geliyor

MHP Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Faruk Kökcür, partisinden istifa eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a destek olarak istifa etti.

 

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, konuk olduğu bir programda zamları eleştirdiği için partisi tarafından parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Karar sonrası beklemeden partisinden istifa eden MHP'li Baki Ersoy'a MHP Afyonkarahisar İl Genel Meclis Üyesi Faruk Kökcür sahip çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Faruk Kökcür, Baki Ersoy'un hayat pahalılığına ilişkin sözlerinin doğru olduğunu ifade etti. Her MHP'linin doğruları ve yanlışları hiç çekinmeden ifade ettiğini kaydeden Kökcür şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri’de yedi yıl öğretmenlik yaptım. Kayseri milletvekilimiz Mustafa Baki Ersoy hakkında bir cümle söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. Sayın Vekil bir TV programında zamların vatandaşın belini büktüğünü söylemişti ve parti disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Sayın vekil ne desin her şey güllük gülistanlık, çarşıda fiyatlar çok ucuz, benzin iki kat artmadı, döviz iki kat olmadı, inşaat malzemeleri üç kat artmadı, pazarda meyve sebze iki kat artmadı, giyim üç kat artmadı, araba fiyatları iki kat olmadı, elektrik, doğalgaz, kömür çok artmadı, hastane ve ilaç fiyatları artmadı, insanların alım gücü çok iyi mi deseydi.

Sayın vekil doğruları söyledi. Çünkü her MHP’li doğruları ve yanlışları hiç çekinmeden ifade eder. Evet devletimizi, ülkemizi, milletimizi çok severiz ama doğruya doğru yanlışa da yanlış deriz. Üzüldüm partimiz çok değerli bir vekili kaybetti. Devletimiz için bedel ödemeye devam."

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Yorumlar

mehmet

bunu neden haber yaparsınız anlayamadım...

emir

ülke yönetiminde beraberiz kimse zamlarla vatandaşını ezmez kör değilsiniz herhalde ne yapsınlar indirimler yapıyorlar petrol doğalgaz dışa bağımlıyız elbette ülke yönetenler ellerinden geleni yapıyorlar ve yapacaklardır.kıvırtan bahane arayanlar için fırsat bu fırsat olur zaten...paalılık yokken de herşey pahalı diye diye milleti kandırmıyorlar mıydı.başarılı da oldular.evet şimdi pahalılık var ama sorumlu kimseler sorumluluğunu bilmelidirler.nerede ne konuşulacağını bilmeleri gerekir .terbiye dürüstlük bunu gerektirir.
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