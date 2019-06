MHP ve AK Parti’den CHP’nin adayı İmamoğlu’na tavsiye: Sokağa çıkma bir iki gün dinlen

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin Mehmet Özmen'e önemli açıklamalarda bulundu.

“Seçimden sonra herkesi tehdit eden bir İmamoğlu ortaya çıkmıştır”

31 Mart seçimleri öncesinde CHP adayı soğukkanlı, sinirleri alınmış, naif ve kibar bir görüntü sergileyerek adeta seçmene büyük bir takiye yaptığına dikkat çeken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Ekrem İmamoğlu için o dönemde iyi bir tiyatrocu demiştim. Beni haksız çıkarmadı. Seçimden sonra ortaya çıkan İmamoğlu tablosu kendini öyle net ortaya koymuştur ki; agresif, sert, had bildiren ve herkesi tehdit eden bir İmamoğlu çıkmıştır ortaya. İşte gerçek yüzü budur. Beylikdüzü’nde de aynı İmamoğlu vardı. Gazetecilere hakaret eden, karakol basan, komisere parmak sallayan. Şimdi aynısı tekrar nüksetmiştir.” dedi.



CHP’nin adayı İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti İstanbul’u hak etmediğini belirten Cemal Enginyurt, şöyle konuştu:

“İmamoğlu hakikaten İstanbul’u yönetemez. Biz ‘İmamoğlu seçilmesin’ derken İmamoğlu ile şahsi bir meselemiz olduğu için demiyoruz. İstanbul büyük bir beş yılı kaybeder. Bu sebeple Ekrem İmamoğlu İstanbul’a yakışmıyor. Binali Bey beyefendi kişiliği, devlet adamlığı ve yaptıkları ile adeta kendisini ispat etmiş bir devlet adamıdır. Bunun için tercihimiz her zaman Binali Yıldırım ve Cumhur İttifakından yana olmuştur.”

Cemal Enginyurt’tan İmamoğlu’na tavsiye: Bir iki gün dinlen, sokağa çıkma, sağlıklı hale gelirsin!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’nin adayı İmamoğlu’nun ruh halini de değerlendirerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekrem İmamoğlu’na da küçük bir tavsiyede bulunmadan geçemeyeceğim. Lütfen bir-iki gün dinlensin, sokağa çıkmasın, sağlıklı bir hale gelsin. Şirazesi kaymış, sağlığı bozulmuş bir durumdadır. Bu kendisine de partisine de zarar veriyor. Her yeri tehdit ederek ve her yere hakaret ederek bu işler yürümez. Gazeteciyi, patronları tehdit et, Ordu Valisine hakaret et, devletin valisine hakaret et, polislere hakaret et ve sonra da utanmadan “biz bir şey demedik, … dedim, geçit dedim” gibi yalanlara başvurarak hiçbir yere varamazsınız. Gerçek yüzünüz ortaya çıkmıştır. Ben İstanbul seçmeninden hassaten rica ediyorum: sağduyulu davranılmalı, İstanbul’un beş yılı heba edilmemeli ve Cumhur İttifakı kazanmalı diyorum.”

“Ruh hali kontrolden çıkmış, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş bir arabanın ruh hali gibi”

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise, Ekrem İmamoğlu’nun ruh halini şöyle anlattı:

“Beylikdüzü’nde ne yaptıysa onları yapmaya çalıştı. Sanki İstanbul’u fethetmiş, dünyaya meydan okuyan bir tarz, bir hava, bir gösteriş halini aldı. Onun bu ruh hali kontrolden çıkmış, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş bir arabanın ruh hali gibiydi. Bir daha kontrol altına alınabilir mi, bilemiyorum. İstanbul’a belediye başkanı olursa daha kontrol altına alınamaz. Kontrolsüz gider ve bir yerde kaza yapar.”

“Hakaretler hem devlete hem Ordululara yapılmış hakarettir”

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik hakaretlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şenel Yediyıldız, “Sayın Valimiz olması gerekeni yapmıştır. CHP’nin İstanbul adayı yanında 14 kişiyle beraber VIP ile geçmek istemiştir.Bunların zaten genel karakteridir. Böyle bir şeyi bozmak istedikleri zaman, bir yeri rahatsız etmek istedikleri zaman olmayacak şeyleri masum talepmiş gibi göstererek yapmak isterler. Burada da yapılan odur. Sayın Valimizi desteklediğimizi ifade ediyoruz. Vali orada devletin valisidir ve Ordu’nun valisidir. Orada yapılan hakaretler hem devlete hem Ordululara yapılmış hakarettir. Biz bunu öyle değerlendirdik. Bunun için o yapılan hakaretleri telin ettik, kabul etmedik ve ‘kötü söz sahibinindir’ diyerek iade ettik.” şeklinde konuştu.

“İmamoğlu’nun gerçek yüzü 31 Mart’tan sonra pat diye ortaya çıktı”

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünün 31 Mart sonrasında ortaya çıktığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

“Manzaranın gerçek yüzü 31 Mart’tan sonra pat diye ortaya çıktı. Çünkü kurgulanma 31 Mart’a kadardı. Biliyorsunuz bazı şeylerde saati kurarsınız o saatin belli bir diliminde çalışır. Sonra bir daha kurmanız gerekir. Bir daha kuramazsanız saat başka türlü çalışmaya başlar. Şimdi kurgulanma 31 Mart’a kadardı. 31 Mart’tan sonra başka türlü çalışmaya başladı. Gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Nedir gerçek yüz? Mazbatayı alır-almaz yaptıklarını biliyorsunuz. Her şey ortadadır. Yani daha ikinci günü ‘Sayın Demirtaş’ın yaptıklarına, söylemlerine katılıyorum, söylemlerine katılmamak mümkün değildir’ gibi gerçek ortağına yumuşak bir gönderme yaptı.”