MHP Ordu İl Başkanı belli oldu!
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ordu İl Başkanlığı'na Köksal Yılmaz'ın yerine Naci Şanlıtürk getirildi.
MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk oldu. Eski Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Cemal Enginyurt'un ihraç kararına tepki gösterip, istifa etmişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, Şanlıtürk'ün MHP Ordu İl Başkanı olarak görevlendirildiğini bildirdi.
Bu arada daha önceki MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç istemiyle Disiplin Kuruluna sevk edilmesinin ardından görevinden istifa etmişti.