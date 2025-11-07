MHP: Namus sözü! Cumhur ittifakı olduğu sürece hainler hedeflerine ulaşamaz!

MHP’nin Çekmeköy İlçe Başkanlığını ziyaret eden İzzet Ulvi Yönter, buradaki toplantıda partililere seslendi. Çekmeköy'in 21 mahallesinde parti olarak, şevk, özveri, cesaret, gayret ve dirayetle çalışmalarını sürdürdüklerini, çözüm odaklı mücadele halinde olduklarını dile getiren Yönter, "Laf üretme değil, iş üretmenin derdindeyiz. Günü kurtarmanın değil, zamana yön vermenin hevesinde ve heyecanında olan bir davanın mensuplarıyız. Derdimiz vatan, millet ve bayrak. Bunu sonuna ve sonsuza kadar müdafaa etmek için, ülkemizi huzurlu ve güvenli bir geleceğe taşımak için, istiklal içinde yarınlarımızı güvenceye almak için terörsüz Türkiye mücadelemizi başlattık. Türk milleti artık terörle yaşamayacak. Türkiye teröre esir olmayacak. Dağlarımızda çiçek açacak. Dağlarımızda kardeşlik türküleri okunacak" dedi.

ALLAH’IMIZ, PEYGAMBERİMİZ, KİTABIMIZ, KIBLEMİZ, VATANIMIZ BİR!

Balkanlar'ın ve Orta Doğu'nun diken üzerinde olduğunu ve krizlerin aralıksız devam ettiğini belirten Yönter, şu ifadeleri kullandı: "Karayipler savaşın kıyısında, Güney Amerika kaynıyor. Sudan'ın Faşir şehrinde 60 bin kişinin kaybolduğu iddia ediliyor. Gazze'de küçücük emzikli çocukları ve savunmasız halkı katlettiler. Bu kadar çetrefilli sorunlarla kuşatılmışken ülkemizin hareketsiz kalması mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet aklına sahip. Terörsüz Türkiye de büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesidir. Terörsüz Türkiye mutlaka ama mutlaka sağlanacak, ülkemiz büyük bir kucaklaşma ve kardeşlik ikliminde Allah'ın izniyle sonsuza kadar yaşayacak. Bizi birbirimize düşüremeyecekler, kuyumuzu kazamayacaklar ve bizi birbirimize düşman edemeyecekler. Bizim kıblemiz, kitabımız, Allah'ımız, peygamberimiz, bayrağımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz birdir. Bu birleri ikiye hiç kimse çıkaramayacak. Bunun karşısında Türk milleti olarak varız ve dururuz."

CHP’NİN TEZGAHI BOZULDU

Yönter, Cumhur İttifakı olduğu sürece kimsenin hain hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, "Biz bunu bir namus sözü olarak telakki ediyor ve bir vefa olarak değerlendiriyoruz. Vatanın, milletin, devletin tartışması olmaz diyoruz. Mukadderatımıza ve mukaddesatımıza leke sürdürmeme inancındayız. Türkiye'nin yarınlarının iki mimarbaşı var. Altını devamlı çizdiğimiz o iki mimarbaşından bir tanesi Devlet Bahçeli, diğeri Recep Tayyip Erdoğan. Muhalefet partilerinin fitne yapmasına gerek yok. Artık onların tezgahları bozulmuş durumda. Onların alıcıları yok. Durdukları zemin kaygan, bastıkları yer göçüyor" değerlendirmesinde bulundu.