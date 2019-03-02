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MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni bir partiye ilişkin "Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında spekülasyonlar yapılmakta. Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 08:25
MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya sitesi Twitter'da yeni parti iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır" ifadesini kullandı.

Bahçelinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle;

Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir.

"Yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyaç var"

31 Mart sonrasına dönük muhtemel senaryolar tedavüldedir. Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.

İşi gücü tezvirat ve polemik olan bazı mahfiller durmaksızın bir soruyu canlı tutuyorlar! Cevabı aranan soru ise şudur: Cumhur İttifakı beklediği başarıya ulaşamazsa MHP Lideri ne yapar, ne söyler? Hatta yerli ve yabancı yatırımcılar bile ne diyeceğimi merak ediyorlarmış.

"Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın"

Bir defa 31 Mart 2019'da zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır. Bu görüşüm bir kanaatten öte bir inancın, somut emare ve iddiaların mahsulüdür. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın, çalı dibi yoklamasın, boşa sallayıp dolu tutacağını sanmasın.

Açık açık şimdiden diyorum ki, 31 Mart 2019'da sonuç ne olursa olsun harcı Yenikapı'da karılan, hedefleri 16 Nisan Halkoylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak, yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkacaktır.

"Hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur"

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2023 hedeflerini yüksek bir inanmışlık ve adanmışlıkla kucaklayacak, ardında da Türkiye'yi gelecek nesillerin emanetine güvenle teslim edecektir.

31 Mart'ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 08:25
  1. Türkiye
  2. Twitter
  3. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • Abdulcabbar Abdulcabbar 19 dk önce
    Devlet bey her namaz kıar gibi görünen senin gibi memleket ve mefkure sevdalısı yiğit değil..... Nerede senin gibi kutsalları uğruna şahsi menfaatlerini feda edecek insanlar..... O delikanlılar tarihte kaldı... şimdi piyasa nifak ehli omurgasız dolup taşıyor....Ama unuttukları bir şey var bu mesele tayyip ya da devlet bey meselesi degil, bu mesele islam aleminin varlık yokluk savaşı. ... Allah fitne ve ayrımcıları nasıl rezil rüsva edecek göreceğiz..
  • Yazık bizeYazık bize36 dk önce
    Öyle deme lazım olur.Ak parti ve reis içinde çok şey söylemiştin .Ne oldum deme ne olacağım de der atalarım

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