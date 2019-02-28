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MHP Lideri Bahçeli'den sert sözler! "Köksüzler bekayı itiraf edemez"

Yerel seçimler öncesi önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez." dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:38
MHP Lideri Bahçeli'den sert sözler! "Köksüzler bekayı itiraf edemez"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır.

Tarih bütündür, parça parça anlatılamaz, anlamlandırılamaz. Bilhassa tarih yalancı şahit gösterilemez, gösterilse bile buna tarih denemez. Türk tarihinin her satırı, her sayfası, her asır ve çağı bizim için henüz mührü sökülmemiş hazinedir.

Türk milleti tarih kadar eskidir; bu nedenle hem tarih yazmış hem de tarih yapmıştır. Bu mümeyyiz, muharrik ve müteyakkız vasfıyla beşeriyetin övgüsüne hak kazanmış, buna da hakkıyla layık olmuştur. Türk milleti tarihten çekip alındığında tarih diye bir şey de kalmayacaktır.

"Köksüzler bekayı itiraf edemez"

Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez.

Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir.

Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla andığımız milli iftiharlarımızdır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin sekiz hükümdarıyla birlikte bazı şehzadelerin kemikleri Konya’da türbelerinin restore edileceği gerekçesiyle bundan 70 küsur yıl önce kabirlerinden çıkartılmış, yıllar boyunca da oradan buraya taşınmış, pek çok müteessir olay yaşanmıştır.

Aziz ecdadımızın karışan kemikleri sonunda DNA analizleriyle birbirinden ayrılmış, asırlar sonra tekrar kefenlenmiş ve sekiz adet sandukaya koyulmuştur. Şimdi sırayı Konya Alaeddin Tepesi’nde başlayan restorasyonun bitimi ve defin işleminin yapılması almıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti Türklüğün gururudur. Elleri öpülesi hünkârlarımızın ebedi istirahatlerine tevdi ve teslimi geldiğimiz bu aşamada tarih görevi, devlet görevi, milli vefanın ve bekanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez sorumluluktur.

Dilek ve temennim odur ki, hükümdarlarımızın kemiklerini daha fazla sızlatmadan büyük ve görkemli bir devlet töreniyle kabirlerine yerleştirilmeleri, böylelikle emsalsiz saygı ve bağlılığımızın nispeten gösterilmesidir.

Murat Bardakçı'ya teşekkür

Bu çok önemli konuyu gündeme taşıyan yazar ve tarihçi Sayın Murat Bardakçı’ya da bu vesileyle teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum. Unutmayalım ki, ecdadımız rahat ve huzurlu uyumuyorsa ne yapsak boş, ne desek anlamsız ve kifayetsizdir.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:38
  1. Konya
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. Beka sorunu
  4. açıklama
  5. MHP
  6. Cumhur İttifakı

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