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Gündem MHP lideri Bahçeli Türkiye'nin sesi oldu: Derhal kesilmeli
Gündem

MHP lideri Bahçeli Türkiye'nin sesi oldu: Derhal kesilmeli

Yeniakit Publisher
2024-08-21 17:47:00 -
MHP lideri Bahçeli Türkiye'nin sesi oldu: Derhal kesilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, '57 DEM vekilinin maaşı ve hazine yardımı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı. Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır. 'Bu devlet yıkılmalıdır' diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada:

57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilerek, terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır.

Teröre yataklık yapan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılıp mahkemeye çıkarılmalı.
Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır. "Bu devlet yıkılmalıdır" diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir.

Teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyaları karara bağlanarak, bu haşaratlar acilen mahkemeye çıkarılmalıdır.

Yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi statüsü, üye yapısı, yargılama usulleri radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılmalı ya da bu mahkeme kapatılmalıdır.
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Yorumlar

Hamdi

Sayın Devlet bahçeli sizinleyiz yüreğine ağzına saglık töreristler TBMM temizlenmeli artık

vstandas

Sayın Bahçeli  Allah razı olsun 
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