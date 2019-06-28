MHP Konya Milletvekili Esin Kara: “Konya YHT Garı ne zaman açılacak”

Konya’da geçtiğimiz Mart ayında açılacağı duyurulmasına rağmen inşaat çalışmaları bitmeyen Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeniden gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, YHT Garı’nın ne zaman hizmete açılacağını sordu.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Konya YHT Garı’nın yapım ihalesinin 2016 yılı Temmuz ayında gerçekleştiğini hatırlatarak, “Sözleşme bedeli 68 milyon lira olan Konya YHT Garının inşaatı, merkez Selçuklu ilçesi Eski Buğday Pazarı alanında devam etmektedir. Konya YHT Garı demiryolu trafiğinde önemli bir geçiş güzergahı olarak tasarlanan ayrıca Ankara, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hatları ile Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya Hızlı Demiryolu hatlarının toplama ve dağıtım garı olması planlanan Konya için oldukça değer taşıyan bir yatırımdır. İkinci 100 günlük eylem planı kapsamında açıklanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projelerinden Konya YHT Garı inşaatı devam etmektedir. Yapımına devam edilen Konya YHT Garı için öngörülen açılış tarihi ne zamandır?. Eski Buğday Pazarı mevkisine taşınacak YHT Garı için merkeze ulaşım imkanlarının kısıtları ve garın ulaşımında yaşanabilecek sıkıntılar halkımızı endişelendirmektedir. Bu hususta yaşanan endişeleri giderebilmek adına Konya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen bir çalışma yapılmakta mıdır?” şeklinde soru yöneltti.

Esin Kara’nın 6 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) ve bağlı ortaklıkları ile ilgili Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)Komisyonundaki görüşmeler sırasında Konya YHT Garı’nın ne zaman açılacağına ilişkin sorusuna cevaben, geride bıraktığımız Mart ayında inşaatın biterek garın hizmete gireceği bilgisi verilmişti.