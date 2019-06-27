MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Sefer Aycan: Amerika'nın Türkiye'yle oynamasına izin vermeyiz

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Türkiye-ABD arasındaki S-400 krizi devam ederken, gözler Erdoğan-Trump görüşmesine çevrildi.ABD, Türkiye’yi “S-400 alırsanız size F-35 satmayız” tehdidi üzerine MHP kanadından üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. MHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik S-400 tehdidini yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Amerika Türkiye ile oynuyor”

Türkiye-ABD arasında yaşanan S-400 krizinde Amerika’yı eleştiren Prof. Dr. Sefer Aycan, “Amerika Türkiye ile oynuyor. Türkiye’ye dayatmalar yapıyor. Aslında Türkiye’nin tüm dış politikalarına bir dayatma var. ABD’nin Türkiye’yi sıkıştırmaya çalıştığını apaçık görüyoruz. Hem ‘stratejik ortağım’ diyecek hem de gereken desteği vermeyecek hatta bizim terör örgütlerinden ne kadar rahatsız olduğumuzu bile bile terör örgütlerini destekleyecek.” şeklinde konuştu.

“MHP olarak hükümetimizin S-400 alımını destekliyoruz”

ABD’nin stratejik ortaklığa yakışmayan bir tutum sergilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sefer Aycan, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümetimizin S-400 almasını, kendi güvenliğimiz açısından hamle yapmasını çok doğru buluyor ve destekliyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye terör örgütlerine karşı tedbir almak zorunda!”

ABD’nin terör örgütlerine silah vermekten vazgeçmesi gerektiği vurgusu yapan Prof. Dr. Sefer Aycan, şöyle konuştu:

“Amerika bize taahhüt ettiği silahları paramızla bile vermezse, ülke güvenliğimizi zaafa sokarsa ya da ikircikli oynarsa bizimle gibi görünüp terör örgütlerine silah yardımı yaparsa, onlara destek verirse buna karşı kendi güvenliğimizi düşünerek buna karşı tedbir, önlem almak ve işbirlikleri yapmak durumundayız.”

“Ülke güvenliğimiz için S-400 şart”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye teslim olmamalıdır. ABD ister beğensin, ister beğenmesin, S-400’lerin alınması hakikaten bir varoluş meselesine dönüşmüştür” açıklamasını hatırlatan Prof. Dr. Sefer Aycan, “MHP olarak biz ülkemizin her türlü güvenliğini önemsiyoruz ve ülke güvenliğimiz için terör örgütleri ile olan mücadelede daima Sayın Cumhurbaşkanının ve hükümetin yanında olduğumuzu söylüyoruz.” açıklamasında bulundu.

“ABD’nin Türkiye’nin ekonomisiyle oynaması yanlıştır”

Türkiye’nin haklı endişeleri bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sefer Aycan, “Tabi ki Fırat’ın doğusu ve batısı ile ilgili endişelerimiz var. Amerika’nın bize dayatmalar yapması, bizi sıkıştırmaya çalışması ve bu alıma karşı çıkmasını da haksız buluyoruz. Ülke ekonomimizi yönlendirmesi, dolarımızla oynaması, ticaretimizle oynaması yanlıştır.”dedi.

“Doğu Akdeniz’e yönelik Fransa’nın tutumu yanlış”

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de değerlendiren MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle Doğu Akdeniz’de petrol aramayla ilgili Amerika’nın ve Avrupa ülkelerinin bize karşı tutumunu da doğru bulmuyorum.” Mesela Fransa’nın olayla ilişkisi olmamasına rağmen Türkiye’ye tehdit savurması ya da Yunanistan başbakanının Türkiye’yi tehdit eden söylemlerde bulunması, Avrupa’ya şikayet etmesi, Avrupa’nın devreye girmesini istemesini de çok doğru bulmuyorum. Bunlar da aslında bizi sıkıştırmaya yönelik,dış politikada ablukaya almaya yönelik tavırlar diye düşünüyorum ve tüm bu tavırlara karşı ülkemizin güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin güvenliği için Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı kararları destekliyoruz.”