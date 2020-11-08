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Aktüel MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Taşlıçay, partisinin Mardin İl Kongresi'nde konuştu:
Aktüel

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Taşlıçay, partisinin Mardin İl Kongresi'nde konuştu:

"Kongrelerimiz sonrasında ilçelerimiz illerimize, illerimiz partimize, partimiz yüce milletimize ve devletimize güç kazandıracak, kazanan Türkiye olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:58:17 -
MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Taşlıçay, partisinin Mardin İl Kongresi'nde konuştu:

MARDİN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, "Kongrelerimiz sonrasında ilçelerimiz illerimize, illerimiz partimize, partimiz yüce milletimize ve devletimize güç kazandıracak, kazanan Türkiye olacaktır." dedi.

Taşlıçay, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP 1. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığı yaptı.

Burada konuşan Taşlıçay, partililere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını iletti.

MHP'nin zorluklarla ve mücadeleyle dolu bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Taşlıçay, bugünlerde de içerde ve dışarda zor bir süreçten geçildiğini bildirdi.

Taşlıçay, bu zor zamanların üstesinden gelineceğine inandığını ifade ederek, "Bu doğrultuda kongre sürecimizi, mecburi fiziksel mesafe döneminde gönül bağlarımızın sıkılaşması vesilesi olarak görüyorum." diye konuştu.

MHP'nin ilkeleri ve tarihiyle sıradan bir siyasal oluşum olmadığını daima ortaya koyduğunu aktaran Taşlıçay, kongre ve kurultayların parti için önemine değindi.

Taşlıçay, "Allah'ın izniyle kongrelerimiz sonrasında ilçelerimiz illerimize, illerimiz partimize, partimiz yüce milletimize ve devletimize güç kazandıracak, kazanan Türkiye olacaktır." ifadesini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Güneydoğu'da büyük bir ilgi gördüklerini belirterek, bundan sonraki ilk seçimde Mardin'den Hakkari'ye kadar bir milletvekili zinciri oluşacağını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesajın okunduğu kongrede, tek listeyle gidilen seçimde, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş yeniden seçildi.


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