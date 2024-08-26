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Gündem MHP İlçe Başkanı Şaban Kap silahı saldırıda yaşamını yitirdi
Gündem

MHP İlçe Başkanı Şaban Kap silahı saldırıda yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-26 19:56:00 -
MHP İlçe Başkanı Şaban Kap silahı saldırıda yaşamını yitirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Tersane Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün Tersane Çay Fabrikasında iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi. Şikayetten bugün haberi olan Bayram K. çalıştığı çay fabrikasından çıkarak ilçe merkezine doğru ATV'si ile seyir halindeyken aynı fabrikada çalıştığı Şaban Kap ile karşılaştı. ATV'den inen Bayram K. ile aracını hiç terk etmeyen Şaban Kap arasında konuşma gerçekleşti. Bu esnada Bayram K. belinden çıkardığı tabancayla İlçe Başkanı Şaban Kap'a ateş etmeye başladı.

Olaya şahit olan çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayınca olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekipleri tarafından kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kap, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için ise arama çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

 
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