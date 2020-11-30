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Aktüel MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Aktüel

MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:54:11 -
MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

HATAY (AA) - MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı.

"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

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