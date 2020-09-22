MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan TTB açıklaması:

ANKARA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Salgın sürecinde hastanenin önünden geçmeye korkan sözde uzmanlar, siyasi bir menfaat elde etmek için ülkede kaos, kargaşa ortamı umanlar, sözde siyasi özde çıkar partileri ellerindeki (olmayan) verileri paylaşmak yerine Sayın Genel Başkanımızın doktorlarımızı hedef aldığına dair ahlak dışı bir iftira kampanyası başlatmıştır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 Eylül'de sosyal medyadan yayımladığı mesajlarda, sağlık çalışanlarının azmini kırmak için kollarını sıvayanları uyardığını ve sağlık çalışanlarına sahip çıkarak onların fedakarlıklarını, mücadelelerini kutsadığını belirtti.

Bahçeli'nin, sosyal medyadan "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz fedakarlıkla görevlerini ifa ediyorlar. Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Her şeyin en iyisine layık oldukları tartışma götürmez bir gerçektir." sözlerini paylaştığını hatırlatan Büyükataman, Bahçeli'nin aynı açıklamasında hasta ve vefat sayılarına dair şaibe iddialarında bulunanları ellerindeki bilgileri açıklamaya davet ettiğini vurguladı.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde hastanenin önünden geçmeye korkan sözde uzmanlar, siyasi bir menfaat elde etmek için ülkede kaos, kargaşa ortamı umanlar, sözde siyasi özde çıkar partileri ellerindeki (olmayan) verileri paylaşmak yerine Sayın Genel Başkanımızın doktorlarımızı hedef aldığına dair ahlak dışı bir iftira kampanyası başlatmıştır.

Kıymetli tabiplerimizin birlik içerisinde daha güçlü olması maksadıyla kurulmuş olan Türk Tabipleri Birliği (TTB), elindeki gücü tabiplerin yararına kullanmak yerine terör örgütünün siyasi temsilcilerine omuz vermeyi tercih etmekte; birliğe, morale ihtiyacımız olan bu salgın döneminde ayrıştırmayı, yeise sürüklemeyi tercih etmektedir."

"Uyarılara kulak vermek yerine siyah kurdele eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliğine yönelik 16 Eylül 2020'de tarihi bir çağrıda bulunulduğunu" da aktaran Büyükataman, Bahçeli'nin "Ülkemizin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık çalışanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanya devamlı mesafe almaktadır. Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır." paylaşımını hatırlattı.

- "Büyük Türk milletinin hepsine verecek bir cevabı olacaktır"

CHP'nin başını çektiği bir "şer" korosunun "Devlet Bahçeli, doktorları hedef alıyor." iftirası attığını belirten Büyükataman, "TTB kapatılınca hastalandığımızda doktor bulamayız." denilerek "komikleşildiğini" savundu.

Büyükataman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhanette birleşmek üzere programlanmış olan particiklerin Türkiye'nin ve Türk milletinin karşısında mevzilenmiş olan TTB'ye destek mesajları bu kapsamda gecikmemiştir. Allah muhabbetlerini artırsın. Büyük Türk milletinin hepsine verecek bir cevabı olacaktır.

Bu kapsamda bugün Türk Tabipleri Birliğini ziyarete giden Kılıçdaroğlu'nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hekimleri suçlu ilan ettiğini iftira eden Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasını ispatlamasını şerefine emanet ediyoruz."