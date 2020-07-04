MHP Genel Başkanı Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi
Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla parti genel merkezindeki İl Başkanları Toplantısı'nda Kovid-19 riskine karşı maske ve sosyal mesafe önlemleri alındı - Katılımcıların salona girerken ateşleri ölçüldü ve kıyafetlerine dezenfektan sıkıldı
ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya geldi.
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantı öncesi davetliler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında salona ateşleri ölçülerek ve kıyafetlerine dezenfektan sıkılarak alındı.
Tüm katılımcıların maske taktığı toplantıda, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildi.