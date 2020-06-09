MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Seri istişare toplantıları düzenleyeceğiz"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir yapılamayan toplantıların, haziranda "seri istişare toplantıları" şeklinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, MHP'nin hazirandaki toplantılarına ilişkin bilgi verdi.

Yalçın, MHP'nin Cumhur İttifakının ilkeleri doğrultusunda, sadece Türkiye'nin bugünü ve yakın geleceğini değil, milli bütünlük ve beka politikalarının yerleştirilerek, devlet anlayışı haline getirilmesi için çaba gösterdiğini belirtti. Yalçın, "21. yüzyılı kuşatacak yeni politikaların oluşturulmasına ve Türkiye'nin önündeki meselelerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde bir seri istişare toplantısı düzenlenecektir." ifadesini kullandı.

MHP'nin haziranda yoğun bir tempo ile seri istişarelere başlayacağına işaret eden Yalçın, şu bilgileri verdi:

"15 Haziran'da, koronavirüs salgını dolayısıyla bir süredir yapılmayan Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleştirilecek. 19 Haziran'da Genel Merkez Gün Sazak toplantı salonunda MYK toplantısı yapılacak. 26 Haziran'da yine parti genel merkezinde yapılacak toplantıda milletvekillerimizle bir araya gelinecek. İl başkanları toplantısı ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek."

Toplantıların gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarıyla ilgili muhtemel değişiklikler bağlamında, MHP'nin belirlediği öncelikler yanında, yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının safahatı gözden geçirilecek. Toplantılarda Türkiye'nin ABD ve AB başta olmak üzere Batı'yla ilişkilerinde gelinen son nokta değerlendirilecek; Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'de atılan kararlı adımlar ve bunların yansımalarına dair MHP'nin milli menfaatler bağlamında sürdürdüğü tutarlı politikalar bir kez daha masaya yatırılacak. Bu çerçevede alınması gereken yeni tedbirler ve takip edilmesi icap eden yeni politikalar, en geniş anlamda istişare edilecektir."

Yalçın, toplantılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla alınan önlemlerin uygulanmasına, fiziki ve sosyal mesafenin korunmasına titizlikle riayet edileceğinin altını çizdi.