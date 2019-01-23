MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: Cumhur İttifakı bekâ meselesidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde yerel seçimlerle ilgili Akit’e konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya; “2014 yerel seçimlerinde Ankara’da MHP’li aday 245 bin oy almıştı ancak bu çok özel bir durumdu. O dönemde ciddi manipülasyonlar oldu, ikili yarışa gidildi. MHP’nin Ankara’da son yapılan anketlere göre de yüzde 20’ye yaklaşan oyu var. 2014’te Ankara’da yapılan seçimlerde, ‘Melih gitsin istiyorsan Mansur’a, CHP gelmesin diyorsan Melih’e’ şeklinde seçime götürüldü” şeklinde konuştu.

‘Bu bir darbedir, seçilmiş hükümetin yanındayız’

15 Temmuz 2016’dan sonra Türkiye’de birçok şeyin değiştiğini söyleyen, Karakaya, “İstanbul Yenikapı’da yapılan mitingden sonra Türkiye özellikle politikaları itibariyle yerli ve milli bir rotada siyasetini devam ettirmeye başladı. 15 Temmuz gecesinde Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘Bu bir darbedir, seçilmiş hükümetin yanındayız’ ifadesi bundan sonrasında da fiiliyata döküldü. 2016 Ekim ayında Hükümet Sistemi ile ilgili Devlet Bahçeli’nin bir çağrısı oldu. Hem küresel gelişmeler hem bölgesel gelişmeler hem de ülkede yaşadığınız sorunlar ciddi bir şekilde beka problemini önümüze getirmeye başladı. 16 Nisan 2017’de anayasal düzenleme yapıldı ve Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçildi. 24 Haziran 2018 seçimlerine giderken Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli; “Biz anayasa değişikliğini birlikte tasarladık. TBMM’den birlikte geçirdik. Referanduma götürdük ve bunun sonucunu birlikte aldık. Dolayısıyla bu sistem Türkiye’nin bekası açısından son derece önemli” ifadesinde bulunmuştu. Bu sebeble bu sistemin işletilebilmesi için ittifak yapmak gerektiğini söylemişti. Seçimin erkene alınması da bir an önce bu sistemin uygulamaya geçmesi ile alakalıydı. Çünkü dış etkenler, küresel ve bölgesel gelişmeler bu uygulamanın bir an önce başlaması gerektiğini söylüyordu. Şimdi bu yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi açısından son derece önemlidir. Çünkü sistemin karşısındaki siyasi bloka baktığınızda bu blok hâlâ parlamenter sisteme dönüş konusunu sürekli gündeme getirmekte. Dolayısıyla sistemi zaafa uğratacak yerel seçim sonuçlarının Türkiye’nin geleceği açısından ciddi sıkıntı olacağı kanaatini Sayın Devlet Bahçeli kamuoyu ile paylaştı. Bu tartışmaların artık bitirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bekâ mücadelesinin bir bedeli var”

Türkiye’ye karşı girişimlere dikkati çeken Karakaya; “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli Türkiye’nin gidişatı ile ilgili ciddi risklerin olduğu noktasında da çözüm noktasında da hemfikirler. Çözüm Cumhur İttifakıdır. Özellikle Sayın Devlet Bahçeli 31 Mart seçim akşamının ertesi günü olan 1 Nisan’ı sürekli işaret ediyor. Bu tarihte Türkiye üzerine ciddi bir girişim olacağı üzerine endişelerinden bahsediyor. Fransa’da olduğu gibi dış kaynaklı ‘sarı yelekli, kırmızı yelekli’ Gezi benzeri olayları başlatma niyetindeler. Buna gerekçe olarak da seçim sonuçları üzerine spekülasyon geliştirip şimdiden yer yapmaya çalışıyorlar. Ekonomik anlamda sıkıntılar var ama esas sorun beka sorunudur. Sonuçta Türkiye’nin yaptığı milli güvenlik operasyonları var, ekonomiyi konuşurken bunları unutmamak gerekiyor. Beka mücadelesinin bedeli ve maliyeti var” diye konuştu.

Türkiye’nin beka garantisinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu belirten Mevlüt Karakaya; “Bu seçimde hem AK Partili hem Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine hem de vatanımı seviyorum diyen CHP seçmenine iş düşüyor; çünkü bu herhangi bir seçim değil, ülkenin geleceğiyle alakalı bir seçimdir. Vatansız kalırsak zaten ekonomi diye bir şey de kalmaz. Milyonlarca Suriyeli dünyanın birçok ülkesine dağılmış vaziyette, denizde ölen mazlumlar var. Bunların kendi ülkelerinde ekonomileri iyiydi, ama beka meselesini kaybedince bu hale geldiler” dedi.

“Çankaya’da İttifak'ın AK Parti adayına oy vereceğim”

Seçmenlerin gönül huzuru içinde sandığa gidebileceğini söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya; “Mersin’de, Adana’da, Osmaniye’de AK Partililer hiç çekinmeden Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayına oy versinler; Ankara, İstanbul gibi yerlerde de Milliyetçi Hareket Partililer AK Parti’nin adayına gönül huzuru içinde oy versinler. Çekingenlikle alakası bile yok, karşı partiye oy verilmiyor. Bu adaylar Cumhur İttifakı’nın adaylarıdır, hepimizin ahidleşerek karar verdiği adaylardır. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sayın Mehmet Özhaseki’ye oy verirken gönül rahatlığı ile vereceğim, çünkü Cumhur İttifakı’nın adayıdır. Elimden gelen katkıyı da sağlayacağım. İnanıyorum ki AK Partililer de Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı’da aynı şekilde MHP’den gösterilmiş olan ancak Cumhur İttifakı’nın adayı olan arkadaşlarımıza gönül rahatlığı ile ‘ittifakımızın adayı’ diye oy verecekler. Ben Çankaya seçmeniyim ve orada AK Parti’den gösterilen adaya rahatlıkla oy vereceğim. MHP’den, AK Parti’den fark etmez; ittifakın adayları hepimizin ortak noktasıdır ve birliğinin sembolüdür. Herkesin buna sahip çıkacağına ve Cumhur İttifakı’nın başarılı olacağına kesinlikle inanıyorum” şeklinde konuştu.