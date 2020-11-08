MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Artvin İl Kongresi'ne katıldı:

ARTVİN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Ey CHP ve onun lideri, biz Doğu Akdeniz'de hakkımız olan hidrokarbon arıyoruz. Biz orada petrol, doğal gaz arıyoruz. Teslimiyetçi değiliz. Niye milli meselelerde yanımızda değilsiniz? Niye karşı çıkıyorsunuz?" dedi.

Aydın, partisinin Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Artvin 13. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak ülkenin ve milletin menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuklarını söyledi.

Tarihte Türk milletinin 16 devlet kurduğunu ve her seferinde Anka kuşu misali küllerinden doğduğunu belirten Aydın, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizim kaderimiz acı, bizim kaderimiz zor. Karadeniz'de de zor, Akdeniz'de de, Ege'de de, batıda da, kuzeyde de, güneyde de, Balkanlar'da da, Orta Doğu'da da zor. İçeride 40 yılı aşan terörle mücadele, kaybettiğimiz canlarımız, imkanlarımız, öte yandan bir bakıyoruz ki kıyı şeridimizde bir oldu bitti, bize sadece balıkçı barınaklarımızı reva gören zihniyete teslim olup ses çıkarmamanın acısını yaşadık bugünlere kadar. Biz misyonumuzu da vizyonumuzu da çok sağlam temellere oturttuk. Bunun için diyoruz ki 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak." diye konuştu.

Aydın, Türkiye'nin bu coğrafyada yalnız olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yeryüzünde Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bunu Karabağ'da yaşadık. Azerbaycanlı heyet bize, biz onlara oy veriyoruz. İki kardeş baş başa kalmışız. Nerede İslam dünyası, nerede insanlık nutku atanlar, hümanist, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünü savunanlar? Karabağ'daki 30 yıllık işgale ses çıkarmadınız. Bugün bir millet iki devlet dediğimiz güçlü ayağın silkelenip yeter dediği zamanda, hala ipe un serenler, hala Karabağ'daki soydaşlarımızın katledilişine ses çıkarmayan, 30 yıl buna sessiz kalıp bugün orada hesap günü geldiğinde 'Efendim Türkiye oraya cihadist gruplar gönderiyor, silah yardımı yapıyor' diyenlere buradan sesleniyorum; Mustafa Kemal'in emaneti bu muydu? Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı 1911'de? Nuri Paşa'nın İslam orduları başkomutanı olarak Kafkaslar'da ne işi vardı? Bir davaları vardı. O da İlayı Kelimetullah'tı. Bu da Allah'ın izniyle kızıl elma duygusuydu.

Şimdi, 'Afrin'e gitmeyelim, Libya ile anlaşmayalım, Doğu Akdeniz'de macera arıyoruz.' Kardeşim macera aramıyoruz. Ey CHP ve onun lideri, biz Doğu Akdeniz'de hakkımız olan hidrokarbon arıyoruz. Biz orada petrol, doğalgaz arıyoruz. Teslimiyetçi değiliz. Niye milli meselelerde yanımızda değilsiniz? Niye karşı çıkıyorsunuz?"

- "Ekonominin iyi olması için güvenlik olmazsa olmaz"

Savunma sanayindeki harcamalara yönelik eleştirilere değinen Aydın, dünyada siyasetin güvenlik ve refah üzerine kurgulandığını ifade ederek, "Elbette refah çok önemli. Refahın da emniyet supapı, yani bir ülkede gelişmişlik olması için, ekonominin iyi olması için, güvenlik olmazsa olmaz. İkisi arasında bir tercih varsa birinci tercih güvenliktir. İşte bu yüzden Rusya, Amerika ve Çin'in harcamaları bu kadar yüksek." dedi.

Aydın, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sokakta kuruldu, tankın önünde kuruldu, uçağın altında kuruldu. Otomatik tüfeklerin ateş ettiği ortamlarda kuruldu. Sizin evlatlarınız kurdu. Hangi partiye mensup olursa olsun 'önce vatanım' dedi. Sokağın dediğini biz de aldık, emir telakki ettik. Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.' dedi iki lider, bir araya geldi ve Yenikapı'da ete kemiğe büründü 7 Ağustos'ta. Buyurun gelin, katılın, söz konusu vatansa niye katılmıyorsunuz? 'Tek vatan' diyebiliyor musunuz, diyemiyorlar, çünkü parti içinde HDP'liler var. PKK'lılar var, DHKP-C'liler var. Herkes var. Biri dese öbürü dedirtmiyor. 'Tek bayrak' diyebiliyor musun? Yok, tek millet yok. 'Kıbrıs Türk'tür, Türk kalabilecek' diyebiliyor musun? Diyemiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Kıbrıs'la ilgili Ecevit'in ruhuna da aykırı, Mustafa Kemal'in ruhuna da aykırı? Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Ne demek Kıbrıs'ın iç işlerine karışmayalım? Bir avuç Rum'a, bir avuç batılı emperyalistlere kurban mı edelim Kıbrıs'ı, gözden mi çıkaralım? Utanmıyor musunuz, bu kadar teslimiyetçi bir ruhla hareket ediyorsunuz?"

Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki eleştiriler konusunda ise Aydın, şunları söyledi:

"Diyor ki 'Kolombiya bizden daha ilerde.' Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 'Türkiye çok iyi götürüyor.' Allah'tan kork, bak bir Amerika'nın haline, Avrupa'nın haline. Niye inkar ediyorsun, Türk'ün başarısından niye rahatsızsın? Niye, ekibin başında Recep Tayyip Erdoğan var. O baş olmasın. Tamam Macron da onu söylüyor. Biden da onu söylüyor. Yunanistan da onu söylüyor, Ermenistan da onu söylüyor, utanmıyor musun? Sen niye söylüyorsun? Bir ülkenin başsız kalması sana ne getirecek? MHP olarak buradan söylüyoruz; can veririz, baş vermeyiz."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut il başkanı Serdar Kılınç yeniden seçildi.



