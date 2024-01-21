MHP bir il ve 54 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yerel seçimlerde yarışacak 55 adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 aday lisesini daha açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 55 adayın daha açıklandığını duyurdu.

MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır."

İşte açıklanan adayların tam listesi:

Düzce: Yılmaz Eser

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale/ Ayvacık: Muharrem Şahin

Çanakkale/ Bayramiç: Tuncay Özkaya

Çanakkale/ Biga: Sıtkı Keçeci

Çanakkale/ Bozcaada: Samet Turhal

Çanakkale/ Çan: Davut Karagöz

Çanakkale/ Ezine: Tahsin Yüksel

Çanakkale/ Gelibolu: Hüseyin Öner Gündoğdu

Çanakkale/ Gökçeada: Halil Rüştü Akgün

Çanakkale/ Lapseki: Âdem Balta

Çanakkale/ Yenice: Kemal Cangül

Düzce/ Akçakoca: Mehmet Okan Yanmaz

Düzce/ Cumayeri: Mustafa Koloğlu

Düzce/ Çilimli: İsmail Bayrak

Düzce/ Gölyaka: Muzaffer Coşkun

Düzce/ Kaynaşlı: Eftal Altundal

Edirne/ Lalapaşa: Bedir Adıyaman

Edirne/ Meriç: Ahmet Durmaz

Edirne/ Süloğlu: Halil Özgüven

Edirne/ Uzunköprü: Erdoğan Orman

Giresun/ Alucra: Mete Metinyurt

Giresun/ Bulancak: Fatih Alparslan

Giresun/ Çamoluk: Fatih Düz

Giresun/ Dereli: Cihan Özdemir

Giresun/ Doğankent: Resul Tekin

Giresun/ Espiye: İbrahim Yanık

Giresun/ Eynesil: Barış Güdük

Giresun/ Görele: Hasan Ali Kodal

Giresun/ Keşap: Nihat Yılmaz

Giresun/ Şebinkarahisar: Mustafa Zahir Bakıcı

Giresun/ Yağlıdere: Yaşar İbaş

Isparta/ Aksu: Aksoy Karaduman

Isparta/ Atabey: Aziz Eraslan

Isparta/ Eğirdir: Mehmet Demirel

Isparta/ Gelendost: Hakan Demirtaş

Isparta/ Gönen: Mete Elcim

Isparta/ Keçiborlu: İbrahim Gündüz

Isparta/ Sütçüler: Kasım Kutlu

Isparta/ Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü

Kırklareli/ Babaeski: Hakan Arıcı

Kırklareli/ Demirköy: Muhlis Yavuz

Kırklareli/ Lüleburgaz: İbrahim Yılmaz

Kırklareli/ Pehlivanköy: Pınar Akyüz Şahin

Kırklareli/ Pınarhisar: Sabri Özcan

Kırklareli/ Vize: Sencer Karaman

Uşak/ Banaz: Aziz Bulut

Uşak/ Eşme: İlhan Özkan

Uşak/ Karahallı: Şenel Çakır

Uşak/ Sivaslı: Ali Çetin

Uşak/ Ulubey: Yorum Eskici

Yalova/ Altınova: Kemal Şenol

Yalova/ Armutlu: Mustafa Tokat

Yalova/ Çınarcık: Leyla Kılıç

Yalova/ Çiftlikköy: Yaşar Boz

Yalova/ Termal: Serkan Ergen