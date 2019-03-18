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MHK’den VAR açıklaması

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Bursaspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların ofsayt tartışmasına neden olan 3.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:35
MHK’den VAR açıklaması

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Bursaspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların ofsayt tartışmasına neden olan 3. golü ile ilgili açıklama yaptı.


MHK, Bursaspor ile Galatasaray arasında dün oynanan Süper Lig mücadelesi sonrası yazılı bir açıklama yayımladı. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın kaydettiği 3. gol öncesi ofsayt tartışmaları gündeme gelmişti. MHK’den basın ve sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak maksadıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"17 Mart 2019 tarihinde saat 19.00’da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan Bursaspor-Galatasaray A.Ş., Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. Hafta müsabakasının 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesinde, herhangi bir ofsayt ihlali olup olmadığı hususunda yapılan VAR incelemesi ve görevli VAR hakemi tarafından çizilerek ekrana getirilen ofsayt çizgileri ile ilgili olarak, yazılı, görüntülü ve sosyal medyada yer alan ve doğru olmayan yorumlar ve oluşan bilgi kirliliği nedeniyle aşağıdaki açıklamaları yapma gereği duyulmuştur.



Futbol Oyun Kuralları Kitabı’nda, 11. Kural, ofsayt ihlalini açıklarken, "Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesi ile aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır" demekte ve "Top ile oynanan veya topa dokunulan ilk temas anı kullanılmalıdır" ibaresi yer almaktadır.



Dolayısıyla, Bursaspor-Galatasaray müsabakasının 62. dakikasında misafir takımın kazanmış olduğu üçüncü gol öncesi yapılan VAR incelemesi ve çizilen ofsayt çizgilerinde, görevli VAR hakemi tarafından VAR PROTOKOLÜ ve FUTBOL OYUN KURALLARI KİTABI’na uygun olarak "TOPA İLK TEMAS ANI" ölçü alınmış ve doğru bir uygulama yapılmıştır."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:35
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