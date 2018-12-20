MHK'dan flaş karar! O hakeme maç verildi
Süper Lig'de 13. haftadaki Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında verdiği penaltı kararı nedeniyle 3 hafta dinlendirilen hakem Hüseyin Göçek, bu hafta sonu oynanacak olanBüyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor mücadelesinde düdük çalacak.20 Aralık 2018 Perşembe 15:15
Süper Lig'de son olarak 13. haftadaki Galatasaray - Atiker Konyaspor maçını yöneten ve bir süre dinlendirilen Hüseyin Göçek, 3 hafta sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor mücadelesinde görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor - Kayserispor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek böylece 3 hafta sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir maçta görevlendirildi.
Kritik penaltı kararı
En son Süper Lig'in 13. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan 42 yaşındaki hakem, son dakikalarda Konyaspor lehine verdiği penaltıdan dolayı sarı-kırmızılı camia tarafından tepki görmüştü. O müsabakada ayrıca VAR hakemi olan Halis Özkahya da tepkilerin odağında olmuştu.
Görev verilmiyordu
MHK konuyla ilgili olarak ise, "FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur" açıklamasında bulunmuştu.
Aynı müsabakada VAR hakemi olan Halis Özkahya'ya ise bu hafta yine görev verilmedi.
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