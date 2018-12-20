THY- Euroleague
0553 313 94 23

MHK'dan flaş karar! O hakeme maç verildi

Süper Lig'de 13. haftadaki Galatasaray - Atiker Konyaspor maçında verdiği penaltı kararı nedeniyle 3 hafta dinlendirilen hakem Hüseyin Göçek, bu hafta sonu oynanacak olanBüyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor mücadelesinde düdük çalacak.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:15
MHK'dan flaş karar! O hakeme maç verildi

Süper Lig'de son olarak 13. haftadaki Galatasaray - Atiker Konyaspor maçını yöneten ve bir süre dinlendirilen Hüseyin Göçek, 3 hafta sonra ilk kez Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor mücadelesinde görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor - Kayserispor karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek böylece 3 hafta sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından bir maçta görevlendirildi.

Kritik penaltı kararı

En son Süper Lig'in 13. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan 42 yaşındaki hakem, son dakikalarda Konyaspor lehine verdiği penaltıdan dolayı sarı-kırmızılı camia tarafından tepki görmüştü. O müsabakada ayrıca VAR hakemi olan Halis Özkahya da tepkilerin odağında olmuştu.

 

Görev verilmiyordu

MHK konuyla ilgili olarak ise, "FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur" açıklamasında bulunmuştu.
Aynı müsabakada VAR hakemi olan Halis Özkahya'ya ise bu hafta yine görev verilmedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:15
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Erzurum
  4. MHK
  5. Hüseyin Göçek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yarın gece ziyarete açık
    1. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi,..
    2. Yabancıya konut satışında 40 bin..
    3. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    4. Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
    5. Eski kaymakam Özkan'ın "FETÖ" davası
    6. Büyük oranda temizlenmişti... İstilacı..
    7. TÜİK'ten son dakika asgari ücret teklifi
    8. İzmir'de Fatih Portakal protestosu!
    9. Boluspor'da Eskişehirspor maçı..
    10. Hastayı 2 kilometre yürüyerek..
    11. Galatasaray'da Sivasspor maçı..
    12. Putin'den Mustafa Kemal açıklaması
    13. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı
    14. AK Parti'nin İstanbul adayı netleşti!..
    15. İngiltere Merkez Bankası politika..
    16. Ford Trucks, off-road maratonu..
    17. Robinho'dan VAR tepkisi: Gol attığım..
    18. TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara..
    19. İP binasına neden saldırdığını açıkladı
    20. Asgari ücret belli oldu mu asgari..
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!