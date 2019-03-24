MHK Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul'da yapıldı





İSTANBUL (AA) - Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Üst Klasman Gözlemci Semineri, İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Limak Eurasia Luxury Hotel'de MHK Başkanı Sabri Çelik'in konuşması ile başlayan seminerde, daha önce Süper Lig hakem ve yardımcı hakemlerine verilmiş olan eğitim, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından üst klasman gözlemcilerine de anlatıldı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi konusunda da bilgilendirmeler yapılan seminer, MHK Başkanı Sabri Çelik'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.







