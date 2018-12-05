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MHK eğitim seminerleri tamamlandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:25
MHK eğitim seminerleri tamamlandı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri, eğitimcileri ve FIFA hakemleri tarafından düzenlenen seminerler tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 81 ili kapsayan 13 il merkezinde 434 klasman ve bölgesel hakeme yönelik verilen eğitimler sona erdi.

Açıklamada, FIFA hakemlerinden Cüneyt Çakır'ın Ankara'da, Alper Ulusoy'un Trabzon'da, Ali Palabıyık'ın İstanbul'da, Mete Kalkavan'ın Bursa'da, Spor Toto Süper Lig hakemi Barış Şimşek'in Denizli'de, MHK eğitimcileri Sebahattin Şahin'in Sakarya'da, Sürhat Müniroğlu'nun da Van'da hakemlere eğitim verdiği belirtildi.

Eğitimlerin, klasman ve bölgesel gözlemciler için ikinci bölüm ve yardımcı hakemlere yönelik olarak devam edeceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:25
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