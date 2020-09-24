MGK'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yapılan bildiride Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğiyle ilgili açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada, "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı davranışıyla Türkiye'nin tepki gösterdiği olayla ilgili MGK sonrası yapılan açıklamada "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bildirinin devamında, "Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur." açıklamasında bulunuldu.