MGK kararları Yunanistan'ı fena tutuşturdu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımları sonrası sığındığı Batı'dan da desteği bulamayıp kuyruğu sıkıştırarak diyalog masasına oturmayı kabul eden Yunanistan'da "adalar" korkusu başladı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrasında yayınlanan yazılı açıklamada yer alan ‘adaların silahsızlandırılması’ maddesi Atina yönetimini tutuşturdu.

"Türkler kesinlikle bu konuyu masaya getirecek"

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Ege adaları" iki ülke arasında başlaması muhtemel istikşafi görüşmeler kapsamında Türkiye'nin masaya yatıracağı konuların en başında geliyor. 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ancak AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden hemen sonra başlaması beklenen istikşafi görüşmeler öncesi, MGK açıklamasında "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir" ifadesi, Yunan medyası tarafından, uluslararası hukuka aykırı olan adaların silahsızlandırılması konusunu Türkiye'nin kesinlikle masaya taşıyacağı bir konu olarak yorumlandı.

Öte yandan Yunan medyası, Türkiye'nin bu konu üzerinde ısrar etmesi durumunda, istikşafi görüşmelerde ilerleme sağlanmasının imkânsız olduğu öne sürdü.

"Yunanistan görüşmelerden çok az fayda sağlar"

Ankara'nın üzerinde ısrarla durduğu "adaların silahsızlandırılması" konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atina Üniversitesi öğretim üyesi Kostas Lavdas, Türkiye'nin çeşitli konuları gündeme getirdiğini ve bunların anlaşmazlık konusu olmadığını, Türkiye'nin talepleri olduğunu belirterek, "Adaların silahlandırılması, Yunanistan'ın egemenliğini ilgilendirir." iddiasında bulundu. Öte yandan Lavdas, Türkiye'nin ısrar etmesi halinde Yunanistan istikşafi görüşmelerden çok az bir fayda sağlayabileceğini belirtti.

"Türkiye'nin en güçlü kozu"

Türkiye'nin uluslararası hukuk açısından Yunanistan’a karşı en güçlü kozu olan adaların silahsızlandırılması konusunu gündeme getirdiğini belirten Yeni Demokrasi milletvekili ve uluslararası ilişkiler uzmanı Angelos Sirigos ise, Türkiye'nin bu hamleyle Yunanistan’a, uluslararası hukuku uygulamayan tarafın Atina yönetimi olduğunu göstermek istediğini ifade etti.

Yunanistan "meşru müdaffa" olduğunu iddia ediyor

Türkiye, masada en büyük kozu olarak "adaların silahsızlandırılması" konusunu meydana sürerken, Atina yönetimi ise Ankara ile diyaloğun sadece Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi ile sınırlı olacağını, 1923 Lozan Anlaşması ve 1947 Paris Anlaşması gereğince silahsız olmaları gereken adaları ise "Türkiye'den gördüğü tehdide karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde" silahlandırdığını iddia ediyor.