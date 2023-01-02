MG markası Euro NCAP güvenlik testlerinden bir 5 yıldız daha kazandı

MG4 Electric ile Euro NCAP’e ilk kez Modüler Ölçeklenebilir Platformu bulunan bir MG modeli katılmış ve başarısını kanıtlamış oldu. MG4 Electric modelinin bu başarısında modelin tüm versiyonlarında standart olarak sunulan MG Pilot Teknolojik Sürüş Desteği’nin değerli bir rolü var. HS ve ZS EV modellerinden sonra MG4 de markanın güvenlikten 5 yıldızlı ailesine dahil oldu. C segmentindeki ilk yüzde 100 elektrikli Crossover’ı MG4 Electric, marka için büyüme stratejisinde yeni bir kilometre taşını temsil ediyor.