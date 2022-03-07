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Aktüel Mezosiklon nedir? Mezosiklon kar nedir?
Aktüel

Mezosiklon nedir? Mezosiklon kar nedir?

Dünya üzerinde çok çeşitli hava olayları bulunmaktadır. Bu hava olaylarından bazıları ise, oluştuğunda doğal afet durumuna gelebilen olaylardır. Peki, mezosiklon nedir, ne demek? Mezosiklon kar nedir? İşte, o detaylar

Yeniakit Publisher
2022-03-07 10:18:00 - 2022-03-07 10:27:57
Mezosiklon nedir? Mezosiklon kar nedir?

Mezosiklon nedir?

Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir.

Hava olayları Terimleri

Mezosiklon, süper çekirdeklerin güneybatı taraflarında bulunan ve fırtına büyüklüğünde bir dönüşe sahip olan alan için kullanılan terimdir. Mezo siklonun sirkülasyonu içinde geliştiği kasırgadan daha büyüktür. Doppler radarda çok rahat izlenebilen bir dönüşe sahiptir.

Mezosiklon hortumlar

Mezosiklon hortumların yukarıda anlatılanlara ek özellikleri, iki ayrı yönden gelen rüzgarın birbiri ile kesişmesi; yani yükseğe doğru yönlerinin degişmesi. Bu şartlar altında dönerek yükselen bir rüzgara (mezosiklon’a) sahip olan bir “Süper-hücre” olusur. Bu Süper-hücre saatlerce sürebilir ve dev dolu taneleri, bardaktan boşanırcasına yağmur ve yukarıdan gelip yere çarpan 200 km-sa hızında “düşen-rüzgâr”lar yaratabilir. Böyle bir süper-hücre’nin bir hortum oluşturması olasılığı yüzde 10- yüzde 20 civarındadır.

Mezosiklon kar nedir?

Süper çekirdeklerin güneybatı taraflarında bulunan ve fırtına büyüklüğünde bir dönüşe sahip olan alan için kullanılan terim. Mezo siklonun sirkülasyonu içinde geliştiği kasırgadan daha büyüktür.

 

 

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