Mezitli’de 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını dolasıyla yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen coşkuyla kutlandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarından destek verdiği kutlamalar, Yeni Mahalle muhtarlığı yanında başladı. Kutlamalara, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları maskeleri ve sosyal mesafe kuralını gözeterek katıldı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşe Atatürk tişörtü giyerek katılan Başkan Tarhan, yol boyu vatandaşları selamladı, çocuklara kitap dağıttı. Kale Caddesinden başlayarak bir süre devam eden meşaleli yürüyüş, daha sonra araç konvoyu ile bayram coşkusunu tüm Mezitli’ye yaydı.

Konvoy saatler 21’00’i gösterdiğinde kutlamaların ikinci ayağının yapılacağı Tece Deniz Mahallesine ulaştı. Marşlar ve alkışlarla devam eden kutlamalarda vatandaşlar balkon ve pencerelerden hep bir ağızdan İstiklal Marşını haykırdı.

Mezitlililerin cam ve balkonlarını Türk bayrağı ve balonlarla süslediği kutlamaların sokağa çıkma yasağına rağmen aynı coşku ve özlemle yapıldığına dikkat çeken Tarhan, “Gönül isterdi ki, bu coşkuyu kentin her santimetre karesinde birlikte yaşayalım. Ancak olağanüstü durumlar nedeniyle ancak bizler sokakta sizler evlerinin penceresinden, balkonundan bu coşkuyu paylaşmaya çalıştık. Atatürk 19 Mayıs 1919’da bölünmüş Türkiye’yi kurtarmak için yola çıktı ve daha 1 yıl dolmadan 23 Nisan 1920’de, daha Ankara Polatlı’da düşmanın top sesleri duyulurken Türkiye Büyük Millet Meclisini açmıştır. ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek tam 100 önce kolları sıvadı. Tam 100 yıl sonra çocuklarımız evlerini, odalarını, balkonlarını süslüyorlarsa, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini de ilelebet yaşatacaklardır. Biz büyükler, bu çocukların söylediklerine biraz daha fazla kulak verirsek, biraz daha onları özgür bırakırsak, demokrasi mücadelesini daha yüzyıllar boyu sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.

Günümüz koşullarında dünya genelinde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Başkan Tarhan, “Dünya genelinde 1 milyar insan aç durumda. 1.5 milyar insan düzenli barınma koşullarından yoksun yaşamakta. Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını da gösterdi ki, artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Ne kadar acz içerisinde olduğumuzu yüzümüze çarparak gösterdi. Bundan sonra bilime, araştırmaya tüm ulusların daha fazla önem vermesi gerekiyor. Yeni bir sosyal devlet tanımlaması ile demokrasinin daha da içselleştirilmesi sağlanacak. Bunun içinde Mustafa Kemal Atatürk’ün tam 100 yıl önce gösterdiği yol olan çocuklara güvenerek özgür düşünmelerini sağlamak gerekiyor. Bize bu günleri sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ile anıyoruz” ifadelerini kullandı.