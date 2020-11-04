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Medya Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira
Medya

Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira

Kindar sol zihniyet, mezarında bile rahatlık vermediği AK Partili merhum Burhan Kuzu'ya çirkin iftiralarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 23:23:00 -
Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira

 yeniakit.com.tr 

Koronavirüse yakalanan AK Parti'li eski milletvekili Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kuzu, Fatih Camii'nde yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 

AK Partili Kuzu'ya çirkin iftira

Muhafelet etmek yerine çirkin iftiralarla iktidarı ele geçirmeye çalışan solak kafalar, AK Partili merhum Burhan Kuzu'ya çirkin iftiralarda bulunmaya devam etti.

MİT personelini ifşa ettiği için kapatılan ancak çeşitli ayak oyunlarıyla siteyi açık tutan karanlık operasyonlar merkezi Odatv, sözde sosyal medya ve Whatsapp'tan ne idüğü belirsiz bir mesajın paylaşıldığını iddia ederek Burhan Kuzu'nun öldürüldüğü iddiasında bulundu. 

Daha önce birçok kez uyuşuturuc baronlarıyla ilişkilendiren ve bizzat Burhan Kuzu tarafından yalanlanmasına rağmen iftiralarına devam eden Odatv'nin yaptığı haberde, Kuzu'nun yargılanacağı iddia edildi. 

Hastane ve Bakan Koca'dan açıklama gelmişti

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri COVID-19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 04:00’da vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Kuzu'nun vefatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımlayarak Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" demişti.

 

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Yorumlar

Hatice

Allahin kahhar adiyla kahrolsunlar
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