Meyvelerin tarihi

Asya'dan, Anadolu'dan Kuzey Afrika ve Amerika’dan Avrupa’ya getirilen meyveler Avrupa'nın hanedan ve asillerinin başını döndürmüştü. Meyve bahçeleri ve limonluklar soyluların tabaklarını süslemek için şatoların etrafını sardı. 1688 yılında, Fransa'da kralın meyveliklerinde elma, armut, şeftali, kiraz, erik, kayısı, üzüm, incir, çilek, frenküzümü, ahududu, kavun ve portakalın yetiştirildiğini biliniyor.

Fakat halkın zehirli oldukları söylenen taze meyvelerin zehirli değil faydalı ağız tadı olduklarının anlaması 18. yüzyılı bulacaktır. Meyveleri Avrupa köylüsüne "zehirli" diye tanıtıp uzak durmalarını sağlayan yine bu "soylu" takımıdır, denir!

Bugünün önemli meyve türleri tarih öncesi çağlardan itibaren insan göçleriyle taşındı.

İri çilekler, Şili ve Kuzey Virginia kökenlidir.

Şeftali ve kayısı Orta Asyalıdır. Romalılar şeftaliyi 1. yüzyılda İran’dan getirdiler.

Araplar kayısı ağacı ile 8. yüzyılda Doğu Anadolu’da karşılaştılar.

Hurma Basra Körfezi kıyılarının meyvesidir. Amerika'nın tanışması 16. yüzyılda olmuştur.

Kirazlar Avrupalı, vişne Anadolu kökenlidir.

Orta Asyalı olan armut, en iri turunç türü olan ağaçkavunu ve elma ağaçlarını Makedonyalı İskender İran’da görüp Avrupa’ya getirdi.

Anadolu ve Avrupa üzümleri Kafkaslar ve Hazar taraflarından gelmiştir.

Asya üzümleri ise Yakutistan ve Çin sınırındaki Amur Nehri vadisinden gelmiştir.

Kristof Kolomb geldiğinde Amerika kıtasında da yabani bağlar vardı.

Ayva ağacı İran ve Türkmenistan kökenlidir.

İncir ağacı Anadolu ve Irak'ın meyve ağacıdır.

Kivi, Çin kökenlidir. Dünyaya yayılması en geç olan meyvedir.



Ceviz ağacı Çin’in güneybatı dağlarının bitkisisidir.



Fındık, Balkanlar ve Hazar kıyılarındakı topraklardan yayılmıştır.

MÖ 11. ve 6. yüzyıllar arasında Fenikeliler bağları, zeytinlikleri ve incir bahçelerini Batı Akdeniz’e yaydılar. Bu türler kuşkusuz yabani olarak zaten buralarda vardı.

MS ilk yüzyıl içinde, Roma imparatorluğu askerleri yayıldığı Anadolu ve İran üzerinde rastgeldiği meyve ağaçlarını İtalya'ya, Galya ve İspanya’ya doğru taşır.

Haçlılar limonla filistin'de tanıştı

Muz Endonezya kökenlidir. MS 6. yüzyılda, Etiyopya’ya Endonezya’dan muz gelir ve 1000 yıl içinde bütün Afrika’nın tropikal kuşağında yayılır. Bölgenin yerlisi haline gelir! Muz, aynı zamanda İspanyolların gelişiyle birlikte Amerika kıtasının Pasifik kıyılarına da götürülür.

12. ve 13. yüzyıllarda, Haçlılar Filistin’de limonla tanışırlar.

Fakat özellikle 9. ve 15. yüzyıllar arasında Arap gemicileri ve tüccarları turunçgilleri, kayısı ve şeftaliyi Avrupa’ya taşıyarak sulamalı meyveciliğin başlamasına sebep olurlar.



15. ve 16. yüzyıllarda İspanyollar, Portekizliler ve İngilizler Avrupa meyvelerini Amerika’ya götürür, buradan da avokado, ananas, büyük meyveli çilekleri getirirler.

Patates, domates de Avrupa'ya böyle gelir.

Kristof Kolomb Haiti’ye ilk portakal ağacını 1493’te dikmiştir.